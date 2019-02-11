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Банк ДОМ.РФ, кредитная карта Все кредитные карты банка

Льготный период Классическая

Mastercard Standard — Российский Капитал
еще 3 карты
Основные характеристики
  • ставка 25,5% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 600 ₽
  • Mastercard Standard — Российский Капитал
  • Mastercard Standard — Российский Капитал
  • Visa Classic — Российский Капитал
  • Visa Classic — Российский Капитал
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 4,5%, мин. 250 руб.;
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 4,5%, мин. 250 руб.;
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков

4,5%, мин. 250 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,5%, мин. 250 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • неустойка за пропуск платежа - 20% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • СМС-информирование - 30 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 20 000 до 300 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов

для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов: справка о заработной плате за последние 6 месяцев по форме, установленной организацией, работником которой является заемщик, с гербовой печатью; для нотариуса и адвоката: копия декларации по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ с отметкой налогового органа о получении или справка по форме Банка

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • льготный период распространяется на операции оплаты и снятие наличных;
  • низкая комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации
11.02.2019 13:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Льготный период Классическая» в 27 городах России
8 700
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба