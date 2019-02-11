для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов: справка о заработной плате за последние 6 месяцев по форме, установленной организацией, работником которой является заемщик, с гербовой печатью; для нотариуса и адвоката: копия декларации по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ с отметкой налогового органа о получении или справка по форме Банка