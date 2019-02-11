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Банк Интеза, кредитная карта Все кредитные карты банка

Gold

Visa Gold — Банк Интеза
Основные характеристики
  • ставка 22% годовых
  • кредитный лимит до 350 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 3 000 ₽
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
  • Для путешествий

программа лояльности Intesa – S7 Priority: дает возможность накапливать мили, совершая безналичные операции по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оформления премиальных авиабилетов на рейсы S7 Airlines, авиакомпаний - участников альянса oneworld и авиакомпании Emirates (от 6 000 миль), возможность повышения класса обслуживания в обмен на накопленные мили - для участника программы S7 Priority и пассажиров, указанных с ним в одном бронировании (от 6 500 миль) или для передачи миль родственникам и друзьям или на благотворительность;

  • 1 000 приветственных миль за подключение карты к программе лояльности "S7 Priority";
  • 1,25 мили за каждые 60 рублей/ 1 долл. / 1 евро при безналичной оплате товаров и услуг

Ежемесячная плата за участие в программе составляет - 300 руб. за каждую подключенную к программе карту, 0 руб. - при условии ежемесячных безналичных расходов по карте на сумму не менее 20 000 руб.

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 ₽
  • возможна дополнительная плата 300 руб. за подключение к программе лояльности "Intesa – S7 Priority"
Снятие наличных в банкоматах банка

2%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 250 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4% + 100 руб., мин. 250 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных - до 50 000 руб. в день, покупки - до 600 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • конвертация по курсу банка, комиссия 1% при совершении операции в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро;
  • плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 64% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 185 долл., перевыпуск карты - 260 долл.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 350 000 ₽
до 5 ежемесячных окладов
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
22%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 23 до 60 лет
для женщин: от 23 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

доход заемщика до вычета налогов — не менее 35 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 2 лет
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
  • отсутствие требований о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бонусная программа или cash back на выбор
Минусы
  • существенное ограничение по снятию наличных в день;
  • крупная комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах
Особые ограничения
  • карту могут оформить следующие категории клиентов: государственные служащие и сотрудники государственных компаний, работники публичных акционерных обществ (ПАО), сотрудники компаний, осуществляющих деятельность в нескольких странах через представительства и иные подразделения, сотрудники банков ТОП-20 по чистым активам (согласно рейтингу, размещаемому на портале «Банки.ру») или дочерних организаций иностранных банков;
  • требуется рабочий стационарный телефон
Дата актуализации
11.02.2019 13:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Gold» в 23 городах России
7 151
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Сайт
www.bancaintesa.ru
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Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба