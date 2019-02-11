Gold
- ставка 22% годовых
- кредитный лимит до 350 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 3 000 ₽
- бонусная программа
- Visa Gold
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Для путешествий
программа лояльности Intesa – S7 Priority: дает возможность накапливать мили, совершая безналичные операции по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оформления премиальных авиабилетов на рейсы S7 Airlines, авиакомпаний - участников альянса oneworld и авиакомпании Emirates (от 6 000 миль), возможность повышения класса обслуживания в обмен на накопленные мили - для участника программы S7 Priority и пассажиров, указанных с ним в одном бронировании (от 6 500 миль) или для передачи миль родственникам и друзьям или на благотворительность;
- 1 000 приветственных миль за подключение карты к программе лояльности "S7 Priority";
- 1,25 мили за каждые 60 рублей/ 1 долл. / 1 евро при безналичной оплате товаров и услуг
Ежемесячная плата за участие в программе составляет - 300 руб. за каждую подключенную к программе карту, 0 руб. - при условии ежемесячных безналичных расходов по карте на сумму не менее 20 000 руб.
- возможна дополнительная плата 300 руб. за подключение к программе лояльности "Intesa – S7 Priority"
2%, мин. 100 руб.
3%, мин. 200 руб.
4%, мин. 250 руб.
4% + 100 руб., мин. 250 руб.
- конвертация по курсу банка, комиссия 1% при совершении операции в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 64% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 185 долл., перевыпуск карты - 260 долл.
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
5% от суммы задолженности
для женщин: от 23 до 55 лет
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
доход заемщика до вычета налогов — не менее 35 000 руб.
- не требуется
- не требуется
- льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
- отсутствие требований о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
- бесплатное СМС-информирование;
- бонусная программа или cash back на выбор
- существенное ограничение по снятию наличных в день;
- крупная комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах
- карту могут оформить следующие категории клиентов: государственные служащие и сотрудники государственных компаний, работники публичных акционерных обществ (ПАО), сотрудники компаний, осуществляющих деятельность в нескольких странах через представительства и иные подразделения, сотрудники банков ТОП-20 по чистым активам (согласно рейтингу, размещаемому на портале «Банки.ру») или дочерних организаций иностранных банков;
- требуется рабочий стационарный телефон
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-80-08 — единая справочная служба