Кредитная
- ставка 25% годовых
- кредитный лимит до 150 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- Mastercard Standard
- технология 3D Secure
- чип
3,5% - за счет кредитного лимита (0% - за счет собственных средств)
3,5% - за счет кредитного лимита (0% - за счет собственных средств)
4%, мин. 200 руб. (1%, мин. 200 руб.- за счет собственных средств)
4%, мин. 200 руб. (1%, мин. 200 руб.- за счет собственных средств)
- требуется регистрация на территории Тулы, Тульской области, Москвы, Московской области;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;
- неустойка за просрочку погашения минимального платежа/основного долга - 36,5% годовых
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
10% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
пакет предоставляемых документов для овердрафта от 1 001 до 60 000 руб: паспорт гражданина РФ и второй документ (загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, водительское удостоверение);
пакет предоставляемых документов для овердрафта от 60 001 до 100 000 руб: паспорт гражданина РФ, второй документ (загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, водительское удостоверение), справка о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка;
пакет предоставляемых документов для овердрафта от 100 001 до 150 000 руб: паспорт гражданина РФ, второй документ (загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, водительское удостоверение), справка о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка, заверенная копия трудовой книжки
- не требуется
- постоянная
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- льготный период распространяется на операции оплаты и снятие наличных
- крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков
- Адрес
- 300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тула
- Телефоны
-
(4872) 233-15-76