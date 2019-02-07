Вход
Спиритбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Mastercard Standard — Спиритбанк
Основные характеристики
  • ставка 25% годовых
  • кредитный лимит до 150 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3,5% - за счет кредитного лимита (0% - за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

3,5% - за счет кредитного лимита (0% - за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 200 руб. (1%, мин. 200 руб.- за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 200 руб. (1%, мин. 200 руб.- за счет собственных средств)

Дополнительная информация
  • требуется регистрация на территории Тулы, Тульской области, Москвы, Московской области;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;
  • неустойка за просрочку погашения минимального платежа/основного долга - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 1 000 до 150 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

пакет предоставляемых документов для овердрафта от 1 001 до 60 000 руб: паспорт гражданина РФ и второй документ (загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, водительское удостоверение);

пакет предоставляемых документов для овердрафта от 60 001 до 100 000 руб: паспорт гражданина РФ, второй документ (загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, водительское удостоверение), справка о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка;

пакет предоставляемых документов для овердрафта от 100 001 до 150 000 руб: паспорт гражданина РФ, второй документ (загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, водительское удостоверение), справка о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка, заверенная копия трудовой книжки

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • льготный период распространяется на операции оплаты и снятие наличных
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков
Дата актуализации
07.02.2019 10:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 3 городах России
1 015
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
Адрес
300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тула
Отделения 2
Банкоматы 1
посмотреть на карте
Телефоны
(4872) 233-15-76