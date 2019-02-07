пакет предоставляемых документов для овердрафта от 1 001 до 60 000 руб: паспорт гражданина РФ и второй документ (загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, водительское удостоверение);

пакет предоставляемых документов для овердрафта от 60 001 до 100 000 руб: паспорт гражданина РФ, второй документ (загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, водительское удостоверение), справка о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка;

пакет предоставляемых документов для овердрафта от 100 001 до 150 000 руб: паспорт гражданина РФ, второй документ (загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, водительское удостоверение), справка о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка, заверенная копия трудовой книжки