Кузнецкий, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
MasterCard Standard «Кредитная карта» — Кузнецкийеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка от 26,9% годовых
- кредитный лимит до 150 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 1 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽
единовременно за весь срок действия карты
Снятие наличных в банкоматах банка
4,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных денежных средств: 160 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- срок действия кредитного лимита с подтверждением дохода - 78 месяца, без подтверждения - 42 месяца;
- пени за пропуск платежа - 18,25% годовых;
- пени за превышение расходного лимита в т.ч. комиссия за проведение операции - 182,5% годовых;
- бесплатное СМС-информирование;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 150 000 ₽
без подтверждения дохода максимальная сумма кредитного лимита - до 100 000 руб.
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 26,9% до 31,9%
31,9% - ставка при отказе заемщика застраховать риски связанные с использованием кредитной карты
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 70 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
при сумме кредитного лимита до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 1 месяца
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
- оформление карты по двум документам (при сумме кредитного лимита до 100 000 руб.);
- возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы 1 месяц
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
Дата актуализации
11.02.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 13 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
- Адрес
- 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-64-10 — единая справочная служба(8412) 45-02-67