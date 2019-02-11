Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 1 000 ₽ единовременно за весь срок действия карты Снятие наличных в банкоматах банка 4,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных денежных средств: 160 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация срок действия кредитного лимита с подтверждением дохода - 78 месяца, без подтверждения - 42 месяца;

пени за пропуск платежа - 18,25% годовых;

пени за превышение расходного лимита в т.ч. комиссия за проведение операции - 182,5% годовых;

бесплатное СМС-информирование;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита без подтверждения дохода максимальная сумма кредитного лимита - до 100 000 руб. от 30 000 до 150 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 31,9% - ставка при отказе заемщика застраховать риски связанные с использованием кредитной карты от 26,9% до 31,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 до 70 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

не требуется при сумме кредитного лимита до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 1 месяца Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;

оформление карты по двум документам (при сумме кредитного лимита до 100 000 руб.);

возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы 1 месяц Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств Дата актуализации 11.02.2019 11:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.