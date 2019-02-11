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Кузнецкий, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

MasterCard Standard «Кредитная карта» — Кузнецкий
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка от 26,9% годовых
  • кредитный лимит до 150 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 1 000 ₽
  • MasterCard Standard «Кредитная карта» — Кузнецкий
  • MasterCard Standard «Кредитная» — Кузнецкий
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽

единовременно за весь срок действия карты

Снятие наличных в банкоматах банка

4,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,5%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных денежных средств: 160 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • срок действия кредитного лимита с подтверждением дохода - 78 месяца, без подтверждения - 42 месяца;
  • пени за пропуск платежа - 18,25% годовых;
  • пени за превышение расходного лимита в т.ч. комиссия за проведение операции - 182,5% годовых;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 150 000 ₽
без подтверждения дохода максимальная сумма кредитного лимита - до 100 000 руб.
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 26,9% до 31,9%
31,9% - ставка при отказе заемщика застраховать риски связанные с использованием кредитной карты
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • не требуется

при сумме кредитного лимита до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 1 месяца
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
  • оформление карты по двум документам (при сумме кредитного лимита до 100 000 руб.);
  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы 1 месяц
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств
Дата актуализации
11.02.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 13 городах России
1 894
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
Отделения 16
Банкоматы 27
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67