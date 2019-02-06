Севергазбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Стандартная
Visa Classic — Севергазбанк
Основные характеристики
- ставка 26% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание от 200 до 1 025 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% от суммы покупок на сумму не более 60 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Кафе, рестораны", "Книжные магазины";
- 1% от суммы покупок в остальных категориях
ограничений по сумме возврата нет
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
200 - 1 025 ₽
со 2-года 0-900; за выпуск карты взимается 200 руб., со 2-го месяца по 75 руб., при совершении покупок от 10 000 руб. в месяц плата не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,5%, мин. 300 руб.
- 4%, мин. 300 руб. в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,5%, мин. 300 руб.
- 4%, мин. 300 руб. в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 000 000 руб. в сутки и месяц
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 1% - при безналичных операциях;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
- неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату потребительского кредита/уплате процентов - 19,71% годовых от суммы просроченной задолженности;
- проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта — 27% годовых;
- максимальный возраст работника бюджетной сферы к моменту погашения последнего платежа по кредиту не должен превышать 65 лет
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 62 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 20 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
требуется справка по форме 2-НДФЛ или выписка из банка с указанием размера заработной платы
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
- временная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка;
- возможность отмены платы за обслуживание карты при выполнении требований об обороте;
- отсутствует комиссия за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
- длительный льготный период;
- льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных
Минусы
- крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах/кассах сторонних банков
Особые ограничения
- карта оформляется работникам организаций бюджетной сферы
Дата актуализации
06.02.2019 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Стандартная» в 34 городах России
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Вологда
- Телефоны
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8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73