Банк Уралсиб, кредитная карта Все кредитные карты банка
Весь мир Optimum
Mastercard World «ВЕСЬ МИР» — Банк Уралсибеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 28% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard World
- American Express
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google pay
Бонусы
- Другое
программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:
- 1 балл за каждые 50 руб. покупок;
- макс. 4 000 баллов в месяц;
- срок действия баллов - 12 месяцев
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 699 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
3,99% + 300 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3,99% + 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% за первые 3 операции в месяц за рубежом;
- 3,99% + 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3,99% + 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно у банков-партнеров)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 62 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 67 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное обслуживание карт в первый год, далее обслуживание комплекта по цене одной карты;
- 3 бесплатных снятия в месяц за рубежом;
- начисление бонусных баллов за расчеты по карте
Минусы
- льготный период только на покупки
Особые ограничения
- регистрация по месту жительства (постоянная/временная) - не менее 6 месяцев
Дата актуализации
24.01.2019 10:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Весь мир Optimum» в 151 городе России
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба