Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard World

American Express Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google pay Бонусы Другое программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: 1 балл за каждые 50 руб. покупок;

макс. 4 000 баллов в месяц;

срок действия баллов - 12 месяцев Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 699 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3,99% + 300 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3,99% + 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% за первые 3 операции в месяц за рубежом;

3,99% + 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3,99% + 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно у банков-партнеров) Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 500 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 62 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 до 67 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное обслуживание карт в первый год, далее обслуживание комплекта по цене одной карты;

3 бесплатных снятия в месяц за рубежом;

начисление бонусных баллов за расчеты по карте Минусы льготный период только на покупки Особые ограничения регистрация по месту жительства (постоянная/временная) - не менее 6 месяцев Дата актуализации 24.01.2019 10:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.