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Карта с кредитной линией Platinum
Visa Platinum — Центр-инвестеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 24% годовых
- годовое обслуживание от 0 до 7 500 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
на остаток от 50 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 7 500 ₽
со 2-го года: 0-7 500 руб.
- 625 руб. в месяц за обслуживание карты, при среднемесячном остатке по карточному счету более 500 000,00 руб. плата за месяц не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 1 000 000 руб. в месяц
- 0,5% - свыше 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 1 000 000 руб. в месяц
- 0,5% - свыше 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в банкоматах, до 1 500 000 руб. в ПВН в день, до 2 500 000 руб. в месяц; покупки: до 1 300 000 руб. в день
Дополнительная информация
- кэшбэк-сервис до 30% за покупки в интернет-магазинах - партнерах банка; сумма вознаграждения не ограничена;
- бесплатное СМС-информирование;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- предоставляются скидки до 25% при оплате картой по программе "Мир скидок";
- плата за превышение лимита кредитования — 30% годовых;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
устанавливается индивидуально (до 6-ти среднемесячных заработных плат)
Льготный период
нет
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете по высокой ставке (на остаток от 50 000 руб.)
Минусы
- высокая стоимость обслуживания при несоблюдении требований банка;
- отсутствие льготного периода
Особые ограничения
- на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита
Дата актуализации
08.02.2019 09:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта с кредитной линией Platinum» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
- Сайт
- www.centrinvest.ru
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