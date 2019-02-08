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Центр-инвест, кредитная карта Все кредитные карты банка

Карта с кредитной линией Platinum

Visa Platinum — Центр-инвест
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 24% годовых
  • годовое обслуживание от 0 до 7 500 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • Visa Platinum — Центр-инвест
  • Visa Platinum — Центр-инвест
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
на остаток от 50 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 7 500 ₽

со 2-го года: 0-7 500 руб.

  • 625 руб. в месяц за обслуживание карты, при среднемесячном остатке по карточному счету более 500 000,00 руб. плата за месяц не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - до 1 000 000 руб. в месяц
  • 0,5% - свыше 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - до 1 000 000 руб. в месяц
  • 0,5% - свыше 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в банкоматах, до 1 500 000 руб. в ПВН в день, до 2 500 000 руб. в месяц; покупки: до 1 300 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • кэшбэк-сервис до 30% за покупки в интернет-магазинах - партнерах банка; сумма вознаграждения не ограничена;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • предоставляются скидки до 25% при оплате картой по программе "Мир скидок";
  • плата за превышение лимита кредитования — 30% годовых;
  • плата за пропуск платежа - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
устанавливается индивидуально (до 6-ти среднемесячных заработных плат)
Льготный период
нет
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете по высокой ставке (на остаток от 50 000 руб.)
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания при несоблюдении требований банка;
  • отсутствие льготного периода
Особые ограничения
  • на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита
Дата актуализации
08.02.2019 09:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта с кредитной линией Platinum» в 80 городах России
17 421
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
Сайт
www.centrinvest.ru
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Телефоны
(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба