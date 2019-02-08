Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Electron

Mastercard Cirrus/Maestro Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 360 - 660 ₽ со 2-го года: 360 руб.; по 30 руб. в месяц 360 руб. - за обслуживание карты;

300 руб. - за индивидуальный дизайн при выпуске карты Visa Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% - за счет кредитного лимита

0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 0,5% - за счет кредитного лимита

0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц - за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 70 000 руб. в банкоматах, до 150 000 руб. в ПВН в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация бесплатное СМС-информирование;

предоставляются скидки до 25% при оплате картой по программе "Мир скидок";

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

плата за превышение лимита кредитования — 30% годовых;

плата за пропуск платежа — 36,5% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита индивидуально (до 6-ти среднемесячных заработных плат) Льготный период нет Проценты за кредит 24% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

небольшая процентная ставка;

невысокая комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков Минусы отсутствие льготного периода Особые ограничения на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита Дата актуализации 08.02.2019 09:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.