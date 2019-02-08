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Карта с кредитной линией Electron
MasterCard Cirrus/Maestro — Центр-инвестеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 24% годовых
- годовое обслуживание от 360 до 660 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Electron
- Mastercard Cirrus/Maestro
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
360 - 660 ₽
со 2-го года: 360 руб.; по 30 руб. в месяц
- 360 руб. - за обслуживание карты;
- 300 руб. - за индивидуальный дизайн при выпуске карты Visa
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0,5% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,5% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 120 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 70 000 руб. в банкоматах, до 150 000 руб. в ПВН в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
- предоставляются скидки до 25% при оплате картой по программе "Мир скидок";
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- плата за превышение лимита кредитования — 30% годовых;
- плата за пропуск платежа — 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
индивидуально (до 6-ти среднемесячных заработных плат)
Льготный период
нет
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- небольшая процентная ставка;
- невысокая комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков
Минусы
- отсутствие льготного периода
Особые ограничения
- на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита
Дата актуализации
08.02.2019 09:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта с кредитной линией Electron» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
- Сайт
- www.centrinvest.ru
- Отделения и банкоматы
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(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба