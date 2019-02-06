Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 6 000 ₽ Выпуск и годовое обслуживание 100 $ Выпуск и годовое обслуживание 100 € Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1% в валюте Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 евро Дополнительная информация СМС-информирование - 80 руб. / 3 долл. / 3 евро в месяц;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - не взимается;

пени за несвоевременную оплату платежа - 36,5% годовых;

штраф за несакционированный овердрафт - 36% годовых;

конвертация - по курсу банка+2% Условия кредитования Размер кредитного лимита 500 000 ₽ Размер кредитного лимита 10 000 $ Размер кредитного лимита 10 000 € Льготный период нет Проценты за кредит 18% Проценты за кредит 12% Проценты за кредит 12% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ минимальный размер заработной платы 50 000 руб. Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

невысокая комиссия за снятие денежных средств за счет кредита в устройствах сторонних банков;

выпуск карты с технологией PayPass Минусы высокая стоимость годового обслуживания;

высокая комиссия за СМС-информирование;

наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка (для карт в долларах и евро);

отсутствие льготного периода Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Дата актуализации 06.02.2019 16:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.