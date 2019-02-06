НОКССбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
MasterCard Standard — НОКССбанк
Основные характеристики
- ставка 21% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- годовое обслуживание 1 200 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 1% в валюте
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 80 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - не взимается.;
- пени за несвоевременную оплату платежа - 36,5% годовых;
- штраф за несакционированный овердрафт - 36% годовых;
- конвертация - по курсу банка+2%
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 300 000 ₽
Льготный период
нет
Проценты за кредит
21%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
минимальный размер заработной платы 10 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- невысокая комиссия за снятие денежных средств за счет кредита в устройствах сторонних банков;
- выпуск карты с технологией PayPass
Минусы
- высокая стоимость годового обслуживания;
- высокая комиссия за СМС-информирование;
- отсутствие льготного периода
Дата актуализации
06.02.2019 16:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
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