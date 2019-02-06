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НОКССбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

MasterCard Standard — НОКССбанк
Основные характеристики
  • ставка 21% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • годовое обслуживание 1 200 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
  • 1% в валюте
Снятие наличных в ПВН банка

1%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 150 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 80 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - не взимается.;
  • пени за несвоевременную оплату платежа - 36,5% годовых;
  • штраф за несакционированный овердрафт - 36% годовых;
  • конвертация - по курсу банка+2%
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 300 000 ₽
Льготный период
нет
Проценты за кредит
21%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ

минимальный размер заработной платы 10 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • невысокая комиссия за снятие денежных средств за счет кредита в устройствах сторонних банков;
  • выпуск карты с технологией PayPass
Минусы
  • высокая стоимость годового обслуживания;
  • высокая комиссия за СМС-информирование;
  • отсутствие льготного периода
Дата актуализации
06.02.2019 16:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
Адрес
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
Отделения и банкоматы
в вашем городе Волгоград
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Телефоны
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(8442) 23-56-22
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