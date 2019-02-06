Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 200 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1% в валюте Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 80 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - не взимается.;

пени за несвоевременную оплату платежа - 36,5% годовых;

штраф за несакционированный овердрафт - 36% годовых;

конвертация - по курсу банка+2% Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 300 000 ₽ Льготный период нет Проценты за кредит 21% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ минимальный размер заработной платы 10 000 руб. Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

невысокая комиссия за снятие денежных средств за счет кредита в устройствах сторонних банков;

выпуск карты с технологией PayPass Минусы высокая стоимость годового обслуживания;

высокая комиссия за СМС-информирование;

отсутствие льготного периода Дата актуализации 06.02.2019 16:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.