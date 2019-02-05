Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка
Miles & More Classic
Visa Classic «Miles & More» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- ставка от 32,5% годовых
- кредитный лимит до 299 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 900 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
- Для путешествий
в рамках программы Miles & More держателю начисляются премиальные мили, которые можно использовать на оплату билетов от авиакомпании Lufthansa, повышение класса обслуживания, оплату товаров и услуг от партнеров программы;
- 3 000 приветственных миль;
- 1 миля за каждые 40 руб. покупок;
- 1 500 дополнительных миль за покупки за год на сумму 450 000 руб.;
- 5 000 дополнительных миль при покупке по карте на сумму свыше 50 000 руб. в период акции до 31.12.2018;
- дополнительные мили за бронирования или покупки у партнеров Miles&More
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
5,9% + 399 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
5,9% + 399 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
5,9% + 399 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
5,9% + 399 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;
- СМС-информирование - 59 руб.в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 299 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 32,5% до 49,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление бонусных баллов за расчеты по карте;
- крупная сумма кредитного лимита;
- отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;
- подтверждение дохода не требуется
Минусы
- высокая процентная ставка;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- крупная комиссия за получение наличных
Особые ограничения
- бесплатная доставка карты курьером по Москве
Дата актуализации
05.02.2019 10:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Miles & More Classic» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48