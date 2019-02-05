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Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Бонусы Для путешествий в рамках программы Miles & More держателю начисляются премиальные мили, которые можно использовать на оплату билетов от авиакомпании Lufthansa, повышение класса обслуживания, оплату товаров и услуг от партнеров программы; 3 000 приветственных миль;

1 миля за каждые 40 руб. покупок;

1 500 дополнительных миль за покупки за год на сумму 450 000 руб.;

5 000 дополнительных миль при покупке по карте на сумму свыше 50 000 руб. в период акции до 31.12.2018;

дополнительные мили за бронирования или покупки у партнеров Miles&More Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 900 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 5,9% + 399 руб. Снятие наличных в ПВН банка 5,9% + 399 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 5,9% + 399 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 5,9% + 399 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, без комиссии;

неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;

СМС-информирование - 59 руб.в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию Условия кредитования Размер кредитного лимита до 299 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 32,5% до 49,9% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы начисление бонусных баллов за расчеты по карте;

крупная сумма кредитного лимита;

отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;

подтверждение дохода не требуется Минусы высокая процентная ставка;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

крупная комиссия за получение наличных Особые ограничения бесплатная доставка карты курьером по Москве Дата актуализации 05.02.2019 10:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.