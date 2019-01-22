Лимиты по операциям

300 000 руб. - в день в банкомате, 500 000 руб. - в день в ПВН, 1 500 0000 руб. - в месяц; максимальная сумма при получении наличных денежных средств за счет кредитного лимита в месяц — 70% от величины установленного кредитного лимита