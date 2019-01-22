Дальневосточный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Gold
Visa Gold — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
- ставка от 24% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 2 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%, мин. 300 руб. (4,9%, мин. 300 руб. в валюте отличной от валюты счета)
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%, мин. 300 руб. (4,9%, мин. 300 руб. в валюте отличной от валюты счета)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9%, мин. 300 руб.
- 3,9%, мин. 300 руб. (4,9%, мин. 300 руб. в валюте отличной от валюты счета) - Всероссийский банк развития регионов
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9%, мин. 300 руб.
- 3,9%, мин. 300 руб. (4,9%, мин. 300 руб. в валюте отличной от валюты счета) - Всероссийский банк развития регионов
Лимиты по операциям
300 000 руб. - в день в банкомате, 500 000 руб. - в день в ПВН, 1 500 0000 руб. - в месяц; максимальная сумма при получении наличных денежных средств за счет кредитного лимита в месяц — 70% от величины установленного кредитного лимита
Дополнительная информация
- неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
- пени за просрочку платежа - 20% годовых;
- СМС-информирование - 45 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 35 руб.;
- комиссия за конвертацию средств при совершении на территории иностранного государства операции в валюте, отличной от валюты расчетов - 1,6%;
- участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 45 000 до 1 000 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 20 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
возраст от 23 лет - при предоставлении кредита на сумму свыше 150 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- лимит снятия наличных денежных средств за счет кредита – до 70% от кредитного лимита
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе получения карты;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка
Дата актуализации
22.01.2019 15:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Gold» в 24 городах России
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт