Лимиты по операциям

200 000 руб. - в день в банкоматах; 300 000 руб. - в день в ПВН; 1 000 0000 руб. - в месяц; максимальная сумма при получении наличных денежных средств за счет кредитного лимита в месяц — 70% от величины установленного кредитного лимита