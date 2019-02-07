Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 400 ₽ со 2-го года: 0-480 руб. 400 руб. за выпуск карты;

по 40 руб. со 2-го года ежемесячно за обслуживание, плата не взимается, если сумма ежемесячных безналичных покупок по карте составляет не менее 10 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 4,5%, мин. 350 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,5%, мин. 350 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 5%, мин. 420 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 6%, мин. 480 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 70 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1% в устройствах сторонних банков, 1,75% - в устройствах банка;

плата за пропуск платежа - 20% годовых;

штраф за несанкционированный овердрафт - 35% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита не более 75% от среднемесячного дохода; рассчитывается от размера среднемесячного дохода или от среднемесячных поступлений денежных средств на СКС клиента до 1 000 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28% Погашение кредита обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 60 лет

для женщин: от 21 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка 2-НДФЛ за последние 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов;

льготный период действует на покупки и снятие наличных Минусы подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

высокая комиссия за снятие кредитных средств в сторонних устройствах;

высокая плата за СМС-информирование Дата актуализации 07.02.2019 10:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.