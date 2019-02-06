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Форштадт, кредитная карта Все кредитные карты банка

На всякий случай

системы Мир
Мир — Форштадт
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 27% годовых
  • кредитный лимит до 50 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • Мир — Форштадт
  • Visa Classic — Форштадт
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3%

Снятие наличных в ПВН банка

3%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4%, мин. 200 руб.
  • 3% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4%, мин. 200 руб.
  • 3% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
50 000 руб. - в день, 100 000 руб. - в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
  • конвертация - по курсу банка;
  • комиссия за несвоевременное погашение задолженности - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 20 000 до 50 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • подтверждение дохода не требуется
Минусы
  • небольшая сумма кредитного лимита;
  • крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков
Дата актуализации
06.02.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «На всякий случай» в 12 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
Адрес
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 5
Банкоматы 15
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Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба