Форштадт, кредитная карта Все кредитные карты банка
На всякий случайсистемы Мир
Мир — Форштадтеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 27% годовых
- кредитный лимит до 50 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Мир
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3%
Снятие наличных в ПВН банка
3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%, мин. 200 руб.
- 3% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%, мин. 200 руб.
- 3% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
50 000 руб. - в день, 100 000 руб. - в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
- конвертация - по курсу банка;
- комиссия за несвоевременное погашение задолженности - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 20 000 до 50 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- бесплатное СМС-информирование;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- подтверждение дохода не требуется
Минусы
- небольшая сумма кредитного лимита;
- крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков
Дата актуализации
06.02.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «На всякий случай» в 12 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
- Адрес
- 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Оренбург
- Телефоны
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8 800 100-22-08 — единая справочная служба