Абсолют Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
С овердрафтом Electron
Visa Electron — Абсолют Банк
Основные характеристики
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит до 50 000 ₽
- годовое обслуживание 300 ₽
- cash back
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит до 1 000 $
- годовое обслуживание 10 $
- cash back
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит до 1 000 €
- годовое обслуживание 8 €
- cash back
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Electron
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
5 - 20% за покупки у партнеров программы
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
300 ₽
Выпуск и годовое обслуживание
10 $
Выпуск и годовое обслуживание
8 €
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% за счет собственных средств;
- 2,9%, мин. 290 руб. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% за счет собственных средств;
- 2,9%, мин. 290 руб. за счет кредита
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств;
- 2,9%, мин. 290 руб. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств;
- 2,9%, мин. 290 руб. за счет кредита
Лимиты по операциям
выдача наличных: до 60 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц (не подлежит увеличению), но не более 6 операций в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% за счет собственных средств;
- 2,9%, мин. 7 долл. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% за счет собственных средств;
- 2,9%, мин. 7 долл. за счет кредита
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. за счет собственных средств;
- 2,9%, мин. 7 долл. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл. за счет собственных средств;
- 2,9%, мин. 7 долл. за счет кредита
Лимиты по операциям
выдача наличных: до 1 000 долл. в день, до 1 600 долл. в месяц (не подлежит увеличению), но не более 6 операций в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% за счет собственных средств;
- 2,9%, мин. 7 евро за счет кредита
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% за счет собственных средств;
- 2,9%, мин. 7 евро за счет кредита
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 евро за счет собственных средств;
- 2,9%, мин. 7 евро за счет кредита
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 2 евро за счет собственных средств;
- 2,9%, мин. 7 евро за счет кредита
Лимиты по операциям
выдача наличных: до 1 000 евро в день, до 1 400 евро в месяц (не подлежит увеличению), но не более 6 операций в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка (комиссия 2% при совершении операций в валюте, отличной от рублей, долларов США, евро);
- проценты на просроченный овердрафт - 45% годовых в рублях, 40% годовых в иностранной валюте;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 50 000 ₽
устанавливается индивидуально
Размер кредитного лимита
от 300 до 1 000 $
устанавливается индивидуально
Размер кредитного лимита
от 250 до 1 000 €
устанавливается индивидуально
Льготный период
нет
Проценты за кредит
20%
+4 п. п. в случае отказа заемщика от уступки прав (требований) по договору
Проценты за кредит
20%
+4 п. п. в случае отказа заемщика от уступки прав (требований) по договору
Проценты за кредит
20%
+4 п. п в случае отказа заемщика от уступки прав (требований) по договору
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
мин. 150 руб. / 5 долл. / 4 евро + начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 23 до 60 лет
для женщин: от 23 до 55 лет
для женщин: от 23 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
минимальный требуемый доход заемщика — 20 000 руб. в месяц
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие кредитных средств;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- отсутствие льготного периода
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Стандарт"
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
05.02.2019 16:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С овердрафтом Electron» в 38 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
- Адрес
- 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
- Сайт
- www.absolutbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-20-05 — единая справочная служба(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт