Обслуживание карты

Тип карты

Visa Electron

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

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Использование собственных средств возможно

Выпуск и годовое обслуживание 300 ₽

Выпуск и годовое обслуживание 10 $

Выпуск и годовое обслуживание 8 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0% за счет собственных средств;

2,9%, мин. 290 руб. за счет кредита

Снятие наличных в ПВН банка 0% за счет собственных средств;

2,9%, мин. 290 руб. за счет кредита

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств;

2,9%, мин. 290 руб. за счет кредита

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств;

2,9%, мин. 290 руб. за счет кредита

Лимиты по операциям выдача наличных: до 60 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц (не подлежит увеличению), но не более 6 операций в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0% за счет собственных средств;

2,9%, мин. 7 долл. за счет кредита

Снятие наличных в ПВН банка 0% за счет собственных средств;

2,9%, мин. 7 долл. за счет кредита

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. за счет собственных средств;

2,9%, мин. 7 долл. за счет кредита

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. за счет собственных средств;

2,9%, мин. 7 долл. за счет кредита

Лимиты по операциям выдача наличных: до 1 000 долл. в день, до 1 600 долл. в месяц (не подлежит увеличению), но не более 6 операций в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0% за счет собственных средств;

2,9%, мин. 7 евро за счет кредита

Снятие наличных в ПВН банка 0% за счет собственных средств;

2,9%, мин. 7 евро за счет кредита

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро за счет собственных средств;

2,9%, мин. 7 евро за счет кредита

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро за счет собственных средств;

2,9%, мин. 7 евро за счет кредита

Лимиты по операциям выдача наличных: до 1 000 евро в день, до 1 400 евро в месяц (не подлежит увеличению), но не более 6 операций в день