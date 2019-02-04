программа лояльности Бонусы, в рамках которой за расчеты по карте держателю начисляются бонусные баллы из расчета 1 бонус за каждые потраченные 200 руб., которые в дальнейшем можно оплачивать товары и услуги в магазинах-партнерах бонусной программы из расчета 1 бонус = 1 руб.;

макс. начисление бонусов за календарный год - 3 000