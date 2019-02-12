Ижкомбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Карта с овердрафтом
Visa Classic — Ижкомбанк
Основные характеристики
- ставка от 19% годовых
- льготный период до 30 дней
- годовое обслуживание 500 ₽
- бонусная программа
- ставка 14% годовых
- льготный период до 30 дней
- годовое обслуживание 8 $
- бонусная программа
- ставка 14% годовых
- льготный период до 30 дней
- годовое обслуживание 7 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
- Другое
при условии подключения СМС-информирования в рамках программы Ижкомбанк. Бонус держателю начисляются бонусные баллы, которыми можно воспользоваться в сервисе "Ижкард.ру" для оплаты покупок, мобильной связи, интернета, осуществления денежных переводов или получать наличными; 1 бонусный балл = 1 руб.;
- от 0,5% до 7% на покупки;
- минимальная сумма покупки - 300 руб.
участников программы и размер бонусного балла можно посмотреть на сайте банка
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
500 ₽
со 2-го года: 200 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
8 $
со 2-го года: 200 руб. (эквивалент)
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Выпуск и годовое обслуживание
7 €
со 2-го года: 200 руб. (эквивалент)
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - свыше 300 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - свыше 300 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц (1%, мин. 3 евро (эквивалент) - в устройствах, расположенных вне территории РФ) - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц (1%, мин. 3 евро (эквивалент) - в устройствах, расположенных вне территории РФ) - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 300 000 руб. в месяц, свыше 300 000 руб. в месяц - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 300 000 руб. в месяц, свыше 300 000 руб. в месяц - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц (1%, мин. 3 евро (эквивалент) - в устройствах, расположенных вне территории РФ) - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц (1%, мин. 3 евро (эквивалент) - в устройствах, расположенных вне территории РФ) - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 300 000 руб. в месяц, свыше 300 000 руб. в месяц - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 300 000 руб. в месяц, свыше 300 000 руб. в месяц - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц (1%, мин. 3 евро - в устройствах, расположенных вне территории РФ) - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц (1%, мин. 3 евро - в устройствах, расположенных вне территории РФ) - за счет собственных средств
Дополнительная информация
- комиссия за СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
определяется индивидуально (от 80 до 200% от заработной платы)
Размер кредитного лимита
определяется индивидуально (от 80 до 150% от заработной платы)
Размер кредитного лимита
определяется индивидуально (от 80 до 150% от заработной платы)
Льготный период
до 30 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19% до 21%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
14%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
14%
Погашение кредита
необходимо не реже одного раза в квартал погашать полученный в рамках договора кредит в размере не менее 50% от лимита задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление бонусных баллов (при подключении СМС-информирования);
- пониженная плата со второго года обслуживания;
- невысокая процентная ставка;
- льготный период распространяется на на покупки и снятие наличных
Минусы
- непродолжительный льготный период;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита;
- на сайте банка отсутствует информация о санкциях за просрочку
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
12.02.2019 12:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта с овердрафтом» в 15 городах России
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
- Адрес
- 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ижевск
- Телефоны
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8 800 301-91-91 — единая справочная служба