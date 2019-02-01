Обслуживание карты Тип карты

Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 7 000 ₽ Выпуск и годовое обслуживание 123 $ Выпуск и годовое обслуживание 102 € Снятие наличных в банкоматах банка 3% Снятие наличных в ПВН банка 3% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям не установлены Снятие наличных в банкоматах банка 3% Снятие наличных в ПВН банка 3% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 120 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 3% Снятие наличных в ПВН банка 3% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 120 руб. (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

плата за пропуск платежа - 36% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

50% скидка на аренду сейфрвых ячеек;

страхование выезжающих за рубеж, выпуск карты Priority Pass - бесплатно;

конвертация - по курсу банка Условия кредитования Размер кредитного лимита от 600 000 ₽ Срок кредита до 24 месяцев Размер кредитного лимита от 10 000 $ Срок кредита до 24 месяцев Размер кредитного лимита от 8 700 € Срок кредита до 24 месяцев Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 24% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 16% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 16% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 года Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая комиссия за снятие кредитных средств;

бесплатное СМС-информирование;

карта Priority Pass, полис ВЗР - бесплатно Минусы высокая стоимость годового обслуживания карты;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Дата актуализации 01.02.2019 15:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.