Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay Cash Back от покупок в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, кинотеатрах и боулинг-клубах, макс. - 3 000 руб. (в рамках акции "Навстречу весне" с 11.02-11.03.19) 5% Бонусы Для путешествий за расчеты по карте держателю начисляются бонусные мили; накопленные мили можно обменивать на авиабилеты, бронирование отелей и аренду автомобилей на сайте iGlobe.ru; начисление миль: 750 приветственных миль;

1 миля за каждые 30 руб., потраченные по карте Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 2 640 ₽ (220 руб. в месяц) Снятие наличных в банкоматах банка 3%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных - 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за технический овердрафт - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу банка;

карта оформляется в рамках пакета "Оптимальный" Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 200 000 ₽ Льготный период до 30 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 26% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 22 до 70 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

начисление бонусных миль за расчеты по карте;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

оформление карты по паспорту Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;

непродолжительный льготный период Дата актуализации 13.02.2019 14:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.