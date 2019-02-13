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Примсоцбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Travel Miles Оптимальный

Основные характеристики
  • ставка 26% годовых
  • кредитный лимит до 200 000  ₽
  • льготный период до 30 дней
  • годовое обслуживание 2 640 ₽
  • cash back 5%
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay
Cash Back
5%

от покупок в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, кинотеатрах и боулинг-клубах, макс. - 3 000 руб. (в рамках акции "Навстречу весне" с 11.02-11.03.19)

Бонусы
  • Для путешествий

за расчеты по карте держателю начисляются бонусные мили; накопленные мили можно обменивать на авиабилеты, бронирование отелей и аренду автомобилей на сайте iGlobe.ru; начисление миль:

  • 750 приветственных миль;
  • 1 миля за каждые 30 руб., потраченные по карте
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 640 ₽

(220 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных - 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за технический овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • карта оформляется в рамках пакета "Оптимальный"
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 200 000 ₽
Льготный период
до 30 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление бонусных миль за расчеты по карте;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • оформление карты по паспорту
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
  • непродолжительный льготный период
Дата актуализации
13.02.2019 14:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Travel Miles Оптимальный» в 26 городах России
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42