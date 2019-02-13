Travel Miles Золотой
- ставка от 22% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 30 дней
- годовое обслуживание 4 800 ₽
- cash back 5%
- бонусная программа
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
- технология 3D Secure
- чип
- для Mastercard: Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay
от покупок в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, кинотеатрах и боулинг-клубах, макс. - 3 000 руб. (в рамках акции "Навстречу весне" с 11.02-11.03.19)
- Для путешествий
за расчеты по карте держателю начисляются бонусные мили; накопленные мили можно обменивать на авиабилеты, бронирование отелей и аренду автомобилей на сайте iGlobe.ru; начисление миль:
- 1 500 приветственных миль;
- 1 миля за каждые 20 руб., потраченные по карте
(400 руб. в месяц)
0% - до 10 000 руб. в месяц, свыше 2%, мин. 150 руб.
0% - до 10 000 руб. в месяц, свыше 2%, мин. 150 руб.
0% - до 10 000 руб. в месяц, свыше 2%, мин. 150 руб.
0% - до 10 000 руб. в месяц, свыше 2%, мин. 150 руб.
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- карта оформляется в рамках пакета "Золотой"
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
5% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
при кредитном лимите свыше 200 000 руб. требуется справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ/ по форме банка/ счет-выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев через Банк, через сторонний банк
- не требуется
- постоянная
- временная
- начисление бонусных миль за расчеты по карте;
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие до 10 000 руб. в месяц;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
- наличие комиссии за снятие свыше 10 000 руб. в месяц собственных средств в банкоматах/кассах банка;
- непродолжительный льготный период
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42