Обслуживание карты Тип карты

Мир Классическая Технологические особенности чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4%, мин. 299 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4%, мин. 299 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 299 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 299 руб. Лимиты по операциям выдача наличных в день - 200 000 руб., в месяц - 1 000 000 руб. Дополнительная информация проценты на неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

неустойка при неисполнении/ненадлежащем исполнении заемщиком обязательств по кредитному договору - 20% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

проведение операций в валюте, отличной от валюты счета - по курсу банка;

бесплатное СМС-информирование Условия кредитования Размер кредитного лимита от 5 000 до 150 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 26% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Паспорт РФ и СНИЛС Для работающих: справка 2-НДФЛ (за 6 месяцев) Для пенсионеров: справка о размере пенсии / справка о ежемесячном пожизненном содержании для судей в отставке / выписка по счету с использованием банковской расчетной карты / счета, открытом в любом стороннем банке на территории Российской Федерации / в банке, на который зачисляется пенсия / ежемесячное пожизненное содержание (для судей в отставке) с указанием назначения плате Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование;

льготный период распространяется на операции покупки и снятие наличных Минусы крупная комиссия за снятие денежных средств;

наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка Дата актуализации 05.02.2019 12:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.