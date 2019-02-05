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Крайинвестбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

системы Мир Классическая
Мир Классическая — Крайинвестбанк
Основные характеристики
  • ставка 26% годовых
  • кредитный лимит до 150 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 299 руб.

Лимиты по операциям
выдача наличных в день - 200 000 руб., в месяц - 1 000 000 руб.
Дополнительная информация
  • проценты на неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • неустойка при неисполнении/ненадлежащем исполнении заемщиком обязательств по кредитному договору - 20% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
  • проведение операций в валюте, отличной от валюты счета - по курсу банка;
  • бесплатное СМС-информирование
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 150 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ

Паспорт РФ и СНИЛС

Для работающих:

  • справка 2-НДФЛ (за 6 месяцев)

Для пенсионеров:

  • справка о размере пенсии / справка о ежемесячном пожизненном содержании для судей в отставке / выписка по счету с использованием банковской расчетной карты / счета, открытом в любом стороннем банке на территории Российской Федерации / в банке, на который зачисляется пенсия / ежемесячное пожизненное содержание (для судей в отставке) с указанием назначения плате
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание карты;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • льготный период распространяется на операции покупки и снятие наличных
Минусы
  • крупная комиссия за снятие денежных средств;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка
Дата актуализации
05.02.2019 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 49 городах России
5 511
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
Сайт
www.kibank.ru
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Телефоны
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр