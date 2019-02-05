Крайинвестбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитнаясистемы Мир Классическая
Мир Классическая — Крайинвестбанк
Основные характеристики
- ставка 26% годовых
- кредитный лимит до 150 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
4%, мин. 299 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4%, мин. 299 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 299 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 299 руб.
Лимиты по операциям
выдача наличных в день - 200 000 руб., в месяц - 1 000 000 руб.
Дополнительная информация
- проценты на неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- неустойка при неисполнении/ненадлежащем исполнении заемщиком обязательств по кредитному договору - 20% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- проведение операций в валюте, отличной от валюты счета - по курсу банка;
- бесплатное СМС-информирование
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 150 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Паспорт РФ и СНИЛС
Для работающих:
- справка 2-НДФЛ (за 6 месяцев)
Для пенсионеров:
- справка о размере пенсии / справка о ежемесячном пожизненном содержании для судей в отставке / выписка по счету с использованием банковской расчетной карты / счета, открытом в любом стороннем банке на территории Российской Федерации / в банке, на который зачисляется пенсия / ежемесячное пожизненное содержание (для судей в отставке) с указанием назначения плате
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- льготный период распространяется на операции покупки и снятие наличных
Минусы
- крупная комиссия за снятие денежных средств;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка
Дата актуализации
05.02.2019 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
- Адрес
- 350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
- Сайт
- www.kibank.ru
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