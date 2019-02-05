Ситибанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Citi PremierMiles
MasterCard World «Citi PremierMiles» — Ситибанк
Основные характеристики
- ставка от 13,9% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 4%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- оплата проезда в метро и наземного городского транспорта Москвы (ГУП Мосгортранс)
Cash Back
до 4%
- до 4% при участии в акции "Сезон подарков" (до 19.03.2019)
Бонусы
- Для путешествий
- Другое
- Заправки
начисление Citi миль за покупки по карте, которые можно обменять на денежные средства или на вознаграждения компаний-партнеров в различных категориях :
- 1 000 приветственных миль;
- 1 миля за каждые 30 руб. покупок (+1 миля за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.2019-31.03.2019)
срок действия миль не ограничен
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2- го года: 2 950 руб.
плата за первый год обслуживания не взимается в рамках акции "Праздник всегда с тобой" до 01.10.2019
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 490 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 490 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых от суммы просроченной задолженности;
- транспортное приложение (Citi Express) - 65 руб. в месяц;
- СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 600 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 13,9% до 32,9%
13,9–29,9% - с оплатой в рассрочку, 20,9–32,9% - без оплаты в рассрочку
Погашение кредита
согласно индивидуальным условиям кредитного договора
Требования и документы
Возраст
от 22 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- косвенное подтверждение доходов
при отсутствии 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: СТС / копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант "после поездки") / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки") / выписка из ПФ РФ
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- доступно транспортное приложение;
- начисление бонусных единиц за расчеты по карте;
- крупная сумма кредитного лимита
Минусы
- высокая комиссия за снятие наличных;
- дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
- льготный период не распространяется на снятие наличных и операции, переведенные в рассрочку
Дата актуализации
05.02.2019 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Citi PremierMiles» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба