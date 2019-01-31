Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 500 ₽ единовременно за весь срок действия карты Снятие наличных в банкоматах банка 0% - в пределах собственных средств;

3% - в пределах лимита кредитования Снятие наличных в ПВН банка 0% - в пределах собственных средств;

3% - в пределах лимита кредитования Снятие наличных в банкоматах других банков в банкоматах банка ПАО «Росбанк»: 0,5%, мин. 20 руб. - в пределах собственных средств;

3,5%, мин. 20 руб. - в пределах лимита кредитования в банкоматах других банков: 1.2%, мин. 120 руб. - в пределах собственных средств;

4,2%, мин. 120 руб. - в пределах лимита кредитования Снятие наличных в ПВН других банков в банкоматах банка ПАО «Росбанк»: 0,5%, мин. 20 руб. - в пределах собственных средств;

3,5%, мин. 20 руб. - в пределах лимита кредитования в банкоматах других банков: 1.2%, мин. 120 руб. - в пределах собственных средств;

4,2%, мин. 120 руб. - в пределах лимита кредитования Лимиты по операциям снятия наличных денежных средств в рамках кредитного лимита - без ограничений, в рамках собственных средств - 100 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация бесплатное СМС-информирование;

штраф за неразрешенный овердрафт - 40% годовых за каждый день пользования денежными средствами;

неустойка за просроченную задолженность по кредиту и процентам за пользование кредитом - 20% годовых;

требуется иметь постоянную либо временную регистрацию (прописку) в г. Иваново или Ивановской области, г. Москва или Московской области;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб. на территории РФ; 0,5 долл. за пределами РФ Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 200 000 ₽ Срок кредита до 24 месяцев Льготный период до 52 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 26 % годовых при снятии наличных; при оплате товаров и услуг - в случае, если задолженность не погашена в течение льготного периода от 0% до 26% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 500 руб. минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется необходимый комплект документов: паспорт гражданина РФ, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), военный билет (для мужчин моложе 27 лет) Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 2 лет Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие платы за годовое обслуживание (наличие платы за выпуск);

бесплатное СМС-информирование;

оформление по двум документам (подтверждение дохода не требуется) Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных Дата актуализации 31.01.2019 20:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.