Кранбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
Основные характеристики
- ставка от 0%
- кредитный лимит до 200 000 ₽
- льготный период до 52 дней
- годовое обслуживание 1 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 500 ₽
единовременно за весь срок действия карты
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - в пределах собственных средств;
- 3% - в пределах лимита кредитования
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - в пределах собственных средств;
- 3% - в пределах лимита кредитования
Снятие наличных в банкоматах других банков
в банкоматах банка ПАО «Росбанк»:
- 0,5%, мин. 20 руб. - в пределах собственных средств;
- 3,5%, мин. 20 руб. - в пределах лимита кредитования
в банкоматах других банков:
- 1.2%, мин. 120 руб. - в пределах собственных средств;
- 4,2%, мин. 120 руб. - в пределах лимита кредитования
Снятие наличных в ПВН других банков
в банкоматах банка ПАО «Росбанк»:
- 0,5%, мин. 20 руб. - в пределах собственных средств;
- 3,5%, мин. 20 руб. - в пределах лимита кредитования
в банкоматах других банков:
- 1.2%, мин. 120 руб. - в пределах собственных средств;
- 4,2%, мин. 120 руб. - в пределах лимита кредитования
Лимиты по операциям
снятия наличных денежных средств в рамках кредитного лимита - без ограничений, в рамках собственных средств - 100 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
- штраф за неразрешенный овердрафт - 40% годовых за каждый день пользования денежными средствами;
- неустойка за просроченную задолженность по кредиту и процентам за пользование кредитом - 20% годовых;
- требуется иметь постоянную либо временную регистрацию (прописку) в г. Иваново или Ивановской области, г. Москва или Московской области;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб. на территории РФ; 0,5 долл. за пределами РФ
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 200 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 52 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 0% до 26%
26 % годовых при снятии наличных; при оплате товаров и услуг - в случае, если задолженность не погашена в течение льготного периода
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 23 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
необходимый комплект документов: паспорт гражданина РФ, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), военный билет (для мужчин моложе 27 лет)
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 2 лет
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие платы за годовое обслуживание (наличие платы за выпуск);
- бесплатное СМС-информирование;
- оформление по двум документам (подтверждение дохода не требуется)
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Дата актуализации
31.01.2019 20:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Иваново
- Телефоны
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8 800 100-50-04 — единая справочная служба