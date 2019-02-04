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Austrian Airlines Black Edition
MasterCard World Black Edition «Austrian Airlines» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
- ставка 27% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 52 дней
- годовое обслуживание от 0 до 60 000 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- Для путешествий
программа Miles & More: начисление бонусных миль за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на билеты от авиакомпании Lufthansa Group и других партнеров программы, повышение класса обслуживания, отели и другие вознаграждения:
- 1 миля за каждые 60 руб. покупок;
- квалификационные мили за полеты
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 60 000 ₽
по 5 000 руб. в месяц за пакет услуг "Премиальный 5", плата не взимается при начислении не менее 5 баллов, которые возможно набрать при соблюдении следующих условий (1 балл за 1 условие, при выполнении одного условия в двукратном или большем размере начисляется 2 или более балла соответственно):
- мин. баланс на конец месяца - 500 000 руб.;
- мин. баланс на конец месяца по банковским продуктам в долл. / евро - 10 000;
- мин. объем расходных безналичных операций с использованием всех карт за прошедший месяц - 50 000 руб.;
- мин. объем поступлений заработной платы - 100 000 руб. за прошедший месяц;
- общая сумма потребительских/ипотечных кредитов клиента в банке - от 3 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
2% + 200 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2% + 200 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3,9% + 390 руб. (2% + 200 руб. в банкоматах банков-партнеров);
- 0% за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3,9% + 390 руб.;
- 0% за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60% от суммы кредитного лимита в день, до 100% в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование, страхование путешественников и консьерж-сервис - бесплатно;
- плата за пропуск платежа - 700 руб.;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 1,15% от суммы операций, совершенных за рубежом;
- дополнительные привилегии в рамках пакета услуг "Премиальный 5"
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 52 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
4% от суммы задолженности
4% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 23 до 67 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
(подробный перечень документов см. на сайте банка)
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление бонусных миль за расчеты по карте;
- крупная сумма кредитного лимита;
- бесплатное снятие наличных за рубежом;
- бесплатные консьерж-сервис и страхование путешественников
Минусы
- льготный период только на покупки;
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- выпускается в рамках пакета услуг "Премиальный 5";
- доход после налогообложения - от 25 000 руб.;
- доставка карты курьером на территории РФ - бесплатно
Дата актуализации
04.02.2019 10:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Austrian Airlines Black Edition» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 721-99-00