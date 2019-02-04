0 - 60 000 ₽

по 5 000 руб. в месяц за пакет услуг "Премиальный 5", плата не взимается при начислении не менее 5 баллов, которые возможно набрать при соблюдении следующих условий (1 балл за 1 условие, при выполнении одного условия в двукратном или большем размере начисляется 2 или более балла соответственно):