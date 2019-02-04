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Austrian Airlines Black Edition

MasterCard World Black Edition «Austrian Airlines» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
  • ставка 27% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 52 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 60 000 ₽
  • бонусная программа
Оформить карту
2 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • Для путешествий

программа Miles & More: начисление бонусных миль за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на билеты от авиакомпании Lufthansa Group и других партнеров программы, повышение класса обслуживания, отели и другие вознаграждения:

  • 1 миля за каждые 60 руб. покупок;
  • квалификационные мили за полеты
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 60 000 ₽

по 5 000 руб. в месяц за пакет услуг "Премиальный 5", плата не взимается при начислении не менее 5 баллов, которые возможно набрать при соблюдении следующих условий (1 балл за 1 условие, при выполнении одного условия в двукратном или большем размере начисляется 2 или более балла соответственно):

  • мин. баланс на конец месяца - 500 000 руб.;
  • мин. баланс на конец месяца по банковским продуктам в долл. / евро - 10 000;
  • мин. объем расходных безналичных операций с использованием всех карт за прошедший месяц - 50 000 руб.;
  • мин. объем поступлений заработной платы - 100 000 руб. за прошедший месяц;
  • общая сумма потребительских/ипотечных кредитов клиента в банке - от 3 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

2% + 200 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2% + 200 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3,9% + 390 руб. (2% + 200 руб. в банкоматах банков-партнеров);
  • 0% за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3,9% + 390 руб.;
  • 0% за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60% от суммы кредитного лимита в день, до 100% в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, страхование путешественников и консьерж-сервис - бесплатно;
  • плата за пропуск платежа - 700 руб.;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия 1,15% от суммы операций, совершенных за рубежом;
  • дополнительные привилегии в рамках пакета услуг "Премиальный 5"
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 52 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
4% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 23 до 67 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов

(подробный перечень документов см. на сайте банка)

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление бонусных миль за расчеты по карте;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • бесплатное снятие наличных за рубежом;
  • бесплатные консьерж-сервис и страхование путешественников
Минусы
  • льготный период только на покупки;
  • крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
  • выпускается в рамках пакета услуг "Премиальный 5";
  • доход после налогообложения - от 25 000 руб.;
  • доставка карты курьером на территории РФ - бесплатно
Дата актуализации
04.02.2019 10:02
Оформить карту
2 заявки за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Austrian Airlines Black Edition» в 50 городах России
32 031
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
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Телефоны
(495) 721-99-00