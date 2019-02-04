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Travel Premium Rewards

Visa Platinum «Travel Premium Rewards» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
  • ставка 27% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 52 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 18 000 ₽
  • бонусная программа
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9 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • Для путешествий

программа Travel Miles: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые можно использовать для бронирования авиабилетов (380 авиакомпаний), номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера:

  • 1 миля за каждые 30 руб., потраченные по карте;
  • 1 000 миль за совершение покупок на сумму от 50 000 руб. в месяц;
  • 1 000 миль в день рождения;
  • до 15 миль за каждые 75 руб., потраченные на сайте iGlobe.ru

мили начисляются из расчета стоимости заказа в евро, сайт iGlobe.ru проводит ежемесячные промо-акции с повышенным начислением миль при бронировании на сайте

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 18 000 ₽

по 1 500 руб. в месяц за пакет услуг "Премиум Директ", плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • баланс на конец месяца по всем счетам и вкладам в банке не менее 1 000 000 руб.;
  • баланс на конец месяца от 500 000 руб. и сумма покупок за прошедший месяц от 25 000 руб.;
  • объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, не менее 75 000 руб.;
  • объем поступлений заработной платы на счет за прошедший месяц не менее 300 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

2% + 200 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2% + 200 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3,9% + 390 руб. (2% + 200 руб. в банкоматах банков-партнеров)
  • 0% в банкоматах за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3,9% + 390 руб.
  • 0% в ПВН за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60% от суммы кредитного лимита в день, до 100% - в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • плата за пропуск платежа - 700 руб.;
  • страхование путешественников - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия 1,15% за операции, совершенные за рубежом;
  • дополнительные привилегии в рамках пакета услуг "Премиум Директ"
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 52 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
4% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 23 до 67 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов
  • не требуется

подтверждение дохода требуется для получения наиболее выгодных условий

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатные СМС-информирование, консьерж-сервис и полис ВЗР;
  • возможно бесплатное годовое обслуживание при соблюдении требований;
    • возможно оформление без подтверждения дохода;
  • бонусная программа
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
  • крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
  • карта выпускается в пакете услуг "Премиум Директ";
  • доход после налогообложения - от 25 000 руб.;
  • доставка карты курьером на территории РФ - бесплатно
Дата актуализации
04.02.2019 09:45
Оформить карту
9 заявок за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Travel Premium Rewards» в 50 городах России
32 392
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
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Телефоны
(495) 721-99-00