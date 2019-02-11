Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back условия для начисления: мин.сумма покупки - 300 руб., мин. оборот по карте в месяц - 5 000 руб;

0,5% - в категориях: "Аптеки/оптики", "Продовольственные магазины", "Книжные магазины", "АЗС" ;

1% в категории "Такси", "Кафе, рестораны, бары", "Кинотеатры, развлекательные мероприятия";макс. сумма вознаграждения - 2 000 руб.в месяц от 0,5 до 1% Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1% Выпуск и годовое обслуживание 550 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3% Снятие наличных в ПВН банка 3% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в месяц - в размере, не превышающем остаток неиспользованного лимита карты Дополнительная информация бесплатное СМС-информирование;

запрос баланса в банкомате российского банка - 15 руб., за пределами РФ - 30 руб.;

ставка начисляемая на остаток задолженности, превышающей лимит овердрафта (технический овердрафт) - 36,5% годовых;

проценты за просроченный кредит - 20% годовых;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%;

скидка 5% при оплате картой покупок в магазинах, указанных на сайте банка Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 500 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит процентная ставка 19% годовых для клиентов с поручителем или для клиентов, получающим пенсию на карту, 21% годовых - без поручителя от 19% до 21% Погашение кредита

7% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:7% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка Дата актуализации 11.02.2019 14:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.