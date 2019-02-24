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Липецккомбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная карта

Visa Classic — Липецккомбанк
Основные характеристики
  • ставка 24% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 700 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

2,9%, мин. 75 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2,9%, мин. 75 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,9%, мин. 75 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,9%, мин. 75 руб.

Дополнительная информация
  • бесплатное СМС-информирование;
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 58 лет
для женщин: от 21 до 53 лет
Подтверждение дохода
  • другие документы, кроме справок о доходах

полис ОМС

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка;
  • отсутствие платы за выпуск и первый год обслуживания;
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
Особые ограничения
  • на сайте банка отсутсвует информация о санкциях за просрочку платежа
Дата актуализации
24.02.2019 14:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная карта» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
ОГРН
1024800001852
Отделения и банкоматы
в вашем городе Липецк
Отделения 16
Банкоматы 93
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Телефоны
(4742) 32-93-29