Обслуживание карты Тип карты

Visa Gold Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 2 500 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 2,9%, мин. 75 руб. Снятие наличных в ПВН банка 2,9%, мин. 75 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 2,9%, мин. 75 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2,9%, мин. 75 руб. Дополнительная информация бесплатное СМС-информирование; Условия кредитования Размер кредитного лимита от 45 000 до 600 000 ₽ Льготный период до 56 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 23% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 58 лет

для женщин: от 21 до 53 лет Подтверждение дохода другие документы, кроме справок о доходах полис ОМС Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

отсутствие платы за выпуск и первый год обслуживания; Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка; Особые ограничения на сайте банка отсутсвует информация о санкциях за просрочку платежа Дата актуализации 24.02.2019 14:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.