Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 2 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4%, мин. 200 руб. - за счет кредитного лимита;

бесплатно за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 4%, мин. 200 руб. - за счет кредитного лимита;

бесплатно за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 200 руб. - за счет кредитного лимита;

1%, мин. 150 руб. за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 200 руб. - за счет кредитного лимита;

1%, мин. 150 руб. за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 250 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

неустойка за пропуск платежа - 0,5% годовых; Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 100 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 45 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28,2% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

10% от суммы задолженности Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 60 лет

для женщин: от 21 до 55 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 2 лет Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы льготный период действует на покупки и снятие наличных;

оформление заявки на карту по паспорту;

бесплатное СМС-информирование Дата актуализации 16.01.2019 12:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.