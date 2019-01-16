Локо-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Gold
Mastercard Gold — Локо-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 28,2% годовых
- кредитный лимит до 100 000 ₽
- льготный период до 45 дней
- годовое обслуживание 2 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4%, мин. 200 руб. - за счет кредитного лимита;
- бесплатно за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 4%, мин. 200 руб. - за счет кредитного лимита;
- бесплатно за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%, мин. 200 руб. - за счет кредитного лимита;
- 1%, мин. 150 руб. за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%, мин. 200 руб. - за счет кредитного лимита;
- 1%, мин. 150 руб. за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- неустойка за пропуск платежа - 0,5% годовых;
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 100 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 45 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28,2%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы задолженности
10% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 2 лет
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- льготный период действует на покупки и снятие наличных;
- оформление заявки на карту по паспорту;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
16.01.2019 12:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Gold» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 250-50-50 — единая справочная служба