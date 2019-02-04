начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты полной стоимости ж/д билетов, билетов на поезда «Аэроэкспресс» и авиабилетов в интернет-банке:

1 000 приветственных миль ежегодно;

1 миля за каждые потраченные 30 руб.