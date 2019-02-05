Обслуживание карты

Тип карты

Visa Infinite

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

Cash Back 5 - 20% за покупки у партнеров программы

Использование собственных средств возможно

Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток 50 000-1 000 000 руб. 6%

Выпуск и годовое обслуживание 60 000 ₽ со 2-го года: 60 000 руб. 30 000 руб. в год (по 7 500 руб. в квартал) за пакет услуг "Exclusive";

30 000 руб. за годовое обслуживание карты

Выпуск и годовое обслуживание от 800 $ со 2-го года: 800 долл. + 30 000 руб. 30 000 руб. в год (по 7 500 руб. в квартал) за пакет услуг "Exclusive";

800 долл. за годовое обслуживание карты

Выпуск и годовое обслуживание от 600 € со 2-го года: 600 евро + 30 000 руб. 30 000 руб. в год (по 7 500 руб. в квартал) за пакет услуг "Exclusive";

600 евро за годовое обслуживание карты

Снятие наличных в банкоматах банка 0% за счет собственных средств;

1,9%, мин. 190 руб. за счет кредита

Снятие наличных в ПВН банка 0% за счет собственных средств;

1,9%, мин. 190 руб. за счет кредита

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% за счет собственных средств;

1,9%, мин. 190 руб. за счет кредита

Снятие наличных в ПВН других банков 1% за счет собственных средств;

1,9%, мин. 190 руб. за счет кредита

Лимиты по операциям выдача наличных: до 1 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц., но не более 6 операций в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0% за счет собственных средств;

1,9%, мин. 5 долл. за счет кредита

Снятие наличных в ПВН банка 0% за счет собственных средств;

1,9%, мин. 5 долл. за счет кредита

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% за счет собственных средств;

1,9%, мин. 5 долл. за счет кредита

Снятие наличных в ПВН других банков 1% за счет собственных средств;

1,9%, мин. 5 долл. за счет кредита

Лимиты по операциям выдача наличных: до 25 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц., но не более 6 операций в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0% за счет собственных средств;

1,9%, мин. 5 евро за счет кредита

Снятие наличных в ПВН банка 0% за счет собственных средств;

1,9%, мин. 5 евро за счет кредита

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% за счет собственных средств;

1,9%, мин. 5 евро за счет кредита

Снятие наличных в ПВН других банков 1% за счет собственных средств;

1,9%, мин. 5 евро за счет кредита

Лимиты по операциям выдача наличных: до 25 000 евро в день, до 50 000 евро в месяц., но не более 6 операций в день