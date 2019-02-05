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С овердрафтом Infinite (для VIP)
Visa Infinite — Абсолют Банк
Основные характеристики
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- годовое обслуживание 60 000 ₽
- cash back
- начисление процентов на остаток
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит до 15 000 $
- годовое обслуживание от 800 $
- cash back
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит до 15 000 €
- годовое обслуживание от 600 €
- cash back
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
5 - 20% за покупки у партнеров программы
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
на остаток 50 000-1 000 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
60 000 ₽
со 2-го года: 60 000 руб.
- 30 000 руб. в год (по 7 500 руб. в квартал) за пакет услуг "Exclusive";
- 30 000 руб. за годовое обслуживание карты
Выпуск и годовое обслуживание
от 800 $
со 2-го года: 800 долл. + 30 000 руб.
- 30 000 руб. в год (по 7 500 руб. в квартал) за пакет услуг "Exclusive";
- 800 долл. за годовое обслуживание карты
Выпуск и годовое обслуживание
от 600 €
со 2-го года: 600 евро + 30 000 руб.
- 30 000 руб. в год (по 7 500 руб. в квартал) за пакет услуг "Exclusive";
- 600 евро за годовое обслуживание карты
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% за счет собственных средств;
- 1,9%, мин. 190 руб. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% за счет собственных средств;
- 1,9%, мин. 190 руб. за счет кредита
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% за счет собственных средств;
- 1,9%, мин. 190 руб. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1% за счет собственных средств;
- 1,9%, мин. 190 руб. за счет кредита
Лимиты по операциям
выдача наличных: до 1 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц., но не более 6 операций в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% за счет собственных средств;
- 1,9%, мин. 5 долл. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% за счет собственных средств;
- 1,9%, мин. 5 долл. за счет кредита
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% за счет собственных средств;
- 1,9%, мин. 5 долл. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1% за счет собственных средств;
- 1,9%, мин. 5 долл. за счет кредита
Лимиты по операциям
выдача наличных: до 25 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц., но не более 6 операций в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% за счет собственных средств;
- 1,9%, мин. 5 евро за счет кредита
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% за счет собственных средств;
- 1,9%, мин. 5 евро за счет кредита
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% за счет собственных средств;
- 1,9%, мин. 5 евро за счет кредита
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1% за счет собственных средств;
- 1,9%, мин. 5 евро за счет кредита
Лимиты по операциям
выдача наличных: до 25 000 евро в день, до 50 000 евро в месяц., но не более 6 операций в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация по курсу банка (комиссия 2% при совершении операций в валюте, отличной от рублей, долларов, евро);
- проценты на просроченный овердрафт - 45% годовых в рублях, 40% годовых в иностранной валюте;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро;
- страхование выезжающих за рубеж, консьерж-сервис, медицинская и юридическая поддержка, "Защита покупок", "Продление гарантии" - бесплатно;
- 30% скидка на аренду сейфовых ячеек
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 600 000 до 1 000 000 ₽
устанавливается индивидуально
Размер кредитного лимита
от 9 500 до 15 000 $
устанавливается индивидуально
Размер кредитного лимита
от 8 500 до 15 000 €
устанавливается индивидуально
Льготный период
нет
Проценты за кредит
20%
+ 4 п. п. в случае отказа заемщика от уступки прав (требований) по договору
Проценты за кредит
20%
+ 4 п. п. в случае отказа заемщика от уступки прав (требований) по договору
Проценты за кредит
20%
+ 4 п. п. в случае отказа заемщика от уступки прав (требований) по договору
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
мин. 150 руб. / 5 долл. / 4 евро + начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 23 до 60 лет
для женщин: от 23 до 55 лет
для женщин: от 23 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатные консьерж-сервис и страхование путешественников;
- начисление процентов на остаток;
- невысокая комиссия за выдачу кредитных средств;
- привилегии от Visa
Минусы
- высокая стоимость годового обслуживания карты;
- отсутствие льготного периода
Особые ограничения
- для клиентов сегмента VIP
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
05.02.2019 16:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С овердрафтом Infinite (для VIP)» в 38 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
- Адрес
- 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
- Сайт
- www.absolutbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-20-05 — единая справочная служба(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт