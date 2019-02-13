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Универсальная Gold
MasterCard Gold — Проинвестбанк
Основные характеристики
- ставка 18% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание 3 000 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay/Apple Pay
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
проценты начисляются на среднедневной остаток свыше 10 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (1%мин. 30 руб. - за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (1% мин. 30 руб. - за счет собственных средств)
Лимиты по операциям
300 000 руб. - в день; 300 000 руб. - в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- плата за использование неразрешенного (технического) овердрафта - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
18%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 22 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- крупная сумма кредитного лимита;
- невысокая процентная ставка;
- начисление процентов на остаток собственных средств на карточном счете;
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах / кассах сторонних банков;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- отсутствие собственных банкоматов банка
Дата актуализации
13.02.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Универсальная Gold» в 4 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
- Адрес
- 614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Пермь
- Телефоны
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(342) 270-00-32