World
- ставка от 21% годовых
- кредитный лимит до 150 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 1 000 ₽
- бонусная программа
- ставка от 12% годовых
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 40 $
- бонусная программа
- ставка от 12% годовых
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 40 €
- бонусная программа
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay
- Другое
- Для путешествий
- Заправки
начисление бонусов в размере 1% от суммы операций оплаты товаров и услуг, накопленные бонусы могут быть использованы для оплаты любых товаров и услуг;
для начисления бонусов, необходимо произвести оплату картой в торговой точке одной из следующих категорий:
- продажа авиа и железнодорожных билетов;
- бронирование и проживание в отелях;
- услуги туристических фирм;
- аренда автомобилей;
- покупки в Duty Free;
- услуги связи;
- услуги на АЗС
со 2-го года: 0- 1 000 руб.
- плата не взимается при среднемесячном обороте свыше 40 000 руб. за предшествующие 12 месяцев
со 2-го года: 0- 40 долл.
- плата не взимается при среднемесячном обороте свыше 40 000 руб. (эквивалент) за предшествующие 12 месяцев
со 2-го года: 0- 40 евро
- плата не взимается при среднемесячном обороте свыше 40 000 руб. (эквивалент) за предшествующие 12 месяцев
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3,75-8%, мин. 15 руб. за счет кредита на территории РФ;
- 4,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита за границей;
- 0,75-10% за счет собственных средств
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 5-8%, мин. 200 руб. за счет кредита;
- 2-10% за счет собственных средств
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3,75-8%, мин. 15 руб. за счет кредита на территории РФ;
- 4,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита за границей;
- 0,75-10% за счет собственных средств
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 5-8%, мин. 200 руб. за счет кредита;
- 2-10% за счет собственных средств
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3,75-8%, мин. 15 руб. за счет кредита на территории РФ;
- 4,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита за границей;
- 0,75-10% за счет собственных средств
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 5-8%, мин. 200 руб. за счет кредита;
- 2-10% за счет собственных средств
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- карта Priority Pass - бесплатно при среднемесячном обороте за последний год по операциям оплаты товаров и услуг от 20 000 руб. / общий безналичный оборот от 240 000 руб. за весь срок пользования картой;
- страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
- международная карта IAPA - 3 000 руб.;
- штраф за пропуск платежа - 1,5% от текущей суммы задолженности на начало дня 1-го числа месяца, следующего за месяцем, до конца которого подлежал внесению минимальный платеж;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы
- операции оплаты товаров и услуг
10% от суммы основного долга
- не требуется
- не требуется
- постоянная
- плата за второго года обслуживания карты не взимается при среднемесячном обороте по счету свыше 40 000 руб.;
- возраст заемщика - от 19 лет;
- бесплатный полис ВЗР;
- бонусная программа
- крупная комиссия за снятие наличных за счет кредита;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
- Сайт
- www.avangard.ru
- Отделения и банкоматы
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