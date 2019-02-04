Проценты в течение льготного периода

1-й льготный период по карте до 204 дней (применяется только для новых клиентов или тех, кто ранее не пользовался овердрафтом по карте, требуется внесение ежемесячных минимальных платежей); следующие грейс-периоды до 50 дней действуют при условии своевременного погашения суммы задолженности, имеющейся на дату формирования выписки

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