Хлынов, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная World
MasterCard World — Хлынов
Основные характеристики
- ставка от 16,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 61 дня
- годовое обслуживание от 0 до 588 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% в категориях «Красота», «Меховые изделия», «Общественный транспорт и перевозки» (до 31.03.19);
- 1% в категориях «Авиалинии», «Бензин», «Супермаркеты», «Бакалейные магазины»;
- 1,5% за другие покупки;
- макс. 3 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 588 ₽
на выбор клиента 500 руб. в год или 49 руб. в месяц (при оформлении заявки на карту на сайте банка предусмотрено только ежемесячное взимание платы); ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий:
- сумма покупок - от 10 000 руб. в месяц;
- ежедневный размер задолженности - от 10 000 руб. (условие применимо, если льготный период истек)
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 400 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 400 руб.
Лимиты по операциям
снятия наличных - 150 000 руб. в день; лимит по безналичным операциям - не ограничен
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах и ПВН сторонних банков - 30 руб. за запрос;
- изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно,в банкоматах других банков - 50 руб., по телефону - 100 руб.
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%;
- ставка за просроченный основной долг устанавливается на 20% годовых выше, чем ставка за пользование кредитом
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 20 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 61 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 16,9% до 19,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 25 до 70 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
при сумме кредита до 50 000 руб. (ставка 19,9% годовых) подтверждение занятости по основному месту работы не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
- временная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая процентная ставка;
- бесплатное СМС-информирование;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- без подтверждения дохода при сумме кредита до 50 000 руб.
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
- крупная комиссия за снятие денежных средств;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Дата актуализации
13.02.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная World» в 14 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
- Адрес
- 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
- Сайт
- www.bank-hlynov.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 250-27-77