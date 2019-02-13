Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) для Mastercard: Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay Cash Back от покупок в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, кинотеатрах и боулинг-клубах, макс. - 3 000 руб. (в рамках акции "Навстречу весне" с 11.02-11.03.19) 5% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 200 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 10 000 руб. в месяц, свыше 2%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 10 000 руб. в месяц, свыше 2%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 10 000 руб. в месяц, свыше 2%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 10 000 руб. в месяц, свыше 2%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятия наличных - 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

неустойка на сумму просроченного платежа - 36,5% годовых от суммы просроченного основного долга;

плата за технический овердрафт - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу банка Условия кредитования Размер кредитного лимита от 50 000 до 1 000 000 ₽ Срок кредита до 12 месяцев Льготный период до 30 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 23% годовых - при кредитном лимите до 299 999 руб., 22% годовых - при кредитном лимите от 300 000 руб. до 1 000 000 руб. от 22% до 23% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 22 до 70 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

не требуется при кредитном лимите свыше 200 000 руб. требуется справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ/ по форме банка/ счет-выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев через Банк, через сторонний банк Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

отсутствие комиссии за снятие до 10 000 руб. в месяц;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

оформление карты по паспорту (при кредитном лимите до 200 000 руб.) Минусы наличие комиссии за снятие свыше 10 000 руб. в месяц собственных средств в банкоматах/кассах банка;

небольшой срок кредитования;

непродолжительный льготный период Дата актуализации 13.02.2019 14:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.