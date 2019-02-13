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Примсоцбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная Gold

Mastercard Gold — Примсоцбанк
еще 2 карты
Основные характеристики
  • ставка от 22% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 30 дней
  • годовое обслуживание 1 200 ₽
  • cash back 5%
  • Mastercard Gold — Примсоцбанк
  • Visa Gold — Примсоцбанк
  • Visa Gold — Примсоцбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • для Mastercard: Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay
Cash Back
5%

от покупок в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, кинотеатрах и боулинг-клубах, макс. - 3 000 руб. (в рамках акции "Навстречу весне" с 11.02-11.03.19)

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 10 000 руб. в месяц, свыше 2%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 10 000 руб. в месяц, свыше 2%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 10 000 руб. в месяц, свыше 2%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0% - до 10 000 руб. в месяц, свыше 2%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятия наличных - 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • неустойка на сумму просроченного платежа - 36,5% годовых от суммы просроченного основного долга;
  • плата за технический овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 1 000 000 ₽
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
до 30 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 22% до 23%
23% годовых - при кредитном лимите до 299 999 руб., 22% годовых - при кредитном лимите от 300 000 руб. до 1 000 000 руб.
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

при кредитном лимите свыше 200 000 руб. требуется справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ/ по форме банка/ счет-выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев через Банк, через сторонний банк

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отсутствие комиссии за снятие до 10 000 руб. в месяц;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • оформление карты по паспорту (при кредитном лимите до 200 000 руб.)
Минусы
  • наличие комиссии за снятие свыше 10 000 руб. в месяц собственных средств в банкоматах/кассах банка;
  • небольшой срок кредитования;
  • непродолжительный льготный период
Дата актуализации
13.02.2019 14:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Gold» в 26 городах России
12 792
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42