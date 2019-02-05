Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

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Mastercard Standard

Mastercard Gold

Mastercard Platinum Технологические особенности чип Cash Back от суммы покупки на любой АЗС сети «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт»; мин. сумма покупки - 700 руб., макс. сумма возврата - 2 000 руб. в месяц 2% Бонусы Другое программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб. до 15% от суммы чека в зависимости от парнера;

аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3% Снятие наличных в ПВН банка 4% Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 350 руб.

3% - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 350 руб.

4% - в ПВН банков-партнеров Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;

конвертация - по курсу банка;

неустойка на просроченную задолженность - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита до 100 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 30% Погашение кредита

10% от суммы основного долга +начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 22 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие cash back;

отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;

льготный период на покупки и снятие наличных Особые ограничения стаж на последнем месте работы от 6 мес., если общий стаж работы не менее 3 лет Дата актуализации 05.02.2019 13:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.