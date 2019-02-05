Аверс, кредитная карта Все кредитные карты банка
Стандарт
MasterCard Standard — Аверсеще 5 карт
Основные характеристики
- ставка 30% годовых
- кредитный лимит до 100 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back 2%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Visa Gold
- Visa Platinum
- Mastercard Standard
- Mastercard Gold
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- чип
Cash Back
2%
- от суммы покупки на любой АЗС сети «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт»; мин. сумма покупки - 700 руб., макс. сумма возврата - 2 000 руб. в месяц
Бонусы
- Другое
программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.
- до 15% от суммы чека в зависимости от парнера;
- аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3%
Снятие наличных в ПВН банка
4%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%, мин. 350 руб.
- 3% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%, мин. 350 руб.
- 4% - в ПВН банков-партнеров
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
- конвертация - по курсу банка;
- неустойка на просроченную задолженность - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 100 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
30%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- льготный период на покупки и снятие наличных
Особые ограничения
- стаж на последнем месте работы от 6 мес., если общий стаж работы не менее 3 лет
Дата актуализации
05.02.2019 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Стандарт» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
- Сайт
- www.aversbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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8 800 700-43-21 — единая справочная служба