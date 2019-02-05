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Аверс, кредитная карта Все кредитные карты банка

Стандарт

MasterCard Standard — Аверс
еще 5 карт
Основные характеристики
  • ставка 30% годовых
  • кредитный лимит до 100 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back 2%
  • бонусная программа
  • MasterCard Standard — Аверс
  • Mastercard Gold — Аверс
  • Mastercard Platinum — Аверс
  • Visa Classic — Аверс
  • Visa Gold — Аверс
  • Visa Platinum — Аверс
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Visa Gold
  • Visa Platinum
  • Mastercard Standard
  • Mastercard Gold
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
2%
  • от суммы покупки на любой АЗС сети «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт»; мин. сумма покупки - 700 руб., макс. сумма возврата - 2 000 руб. в месяц
Бонусы
  • Другое

программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.

  • до 15% от суммы чека в зависимости от парнера;
  • аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3%

Снятие наличных в ПВН банка

4%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4%, мин. 350 руб.
  • 3% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4%, мин. 350 руб.
  • 4% - в ПВН банков-партнеров
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
  • конвертация - по курсу банка;
  • неустойка на просроченную задолженность - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 100 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
30%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • льготный период на покупки и снятие наличных
Особые ограничения
  • стаж на последнем месте работы от 6 мес., если общий стаж работы не менее 3 лет
Дата актуализации
05.02.2019 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Стандарт» в 3 городах России
5 329
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
Сайт
www.aversbank.ru
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Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба