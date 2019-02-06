Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3% - за счет кредита, 0% - за счет собственных средств - на территории РФ

3%, мин. 250 руб. - за счет кредита, 1%, мин. 250 руб. - за счет собственных средств - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН банка 3% - за счет кредита, 0% - за счет собственных средств - на территории РФ

3%, мин. 250 руб. - за счет кредита, 1%, мин. 250 руб. - за счет собственных средств - за пределами РФ Снятие наличных в банкоматах других банков 3% - за счет кредита, 0% - за счет собственных средств - на территории РФ

3%, мин. 250 руб. - за счет кредита, 1%, мин. 250 руб. - за счет собственных средств - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 3% - за счет кредита, 0% - за счет собственных средств - на территории РФ

3%, мин. 250 руб. - за счет кредита, 1%, мин. 250 руб. - за счет собственных средств - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных - 1 000 000 руб. в месяц; комиссия за снятие сверх ежемесячного лимита - 5% Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно, услуга СМС-управление - 100 руб. в год;

комиссия за запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%;

штраф за нарушение сроков возврата кредита и/или уплаты начисленных по кредиту процентов - 36,5% годовых;

плата за использование неразрешенного овердрафта - 36,5% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально на основании анализа дохода клиента, максимальный размер кредитного лимита до 2-х чистых ежемесячных доходов от 30 000 до 1 000 000 ₽ Срок кредита до 24 месяцев Льготный период до 65 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

крупная сумма кредитного лимита;

отсутствие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка на территории РФ;

длительный льготный период;

льготный период действует на покупки и снятие наличных Минусы высокая стоимость обслуживания Дата актуализации 06.02.2019 10:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.