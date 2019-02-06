Банк Оранжевый, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная карта с льготным периодом
Visa Classic — Банк Оранжевыйеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 28% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 65 дней
- годовое обслуживание 1 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3% - за счет кредита, 0% - за счет собственных средств - на территории РФ
- 3%, мин. 250 руб. - за счет кредита, 1%, мин. 250 руб. - за счет собственных средств - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН банка
- 3% - за счет кредита, 0% - за счет собственных средств - на территории РФ
- 3%, мин. 250 руб. - за счет кредита, 1%, мин. 250 руб. - за счет собственных средств - за пределами РФ
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3% - за счет кредита, 0% - за счет собственных средств - на территории РФ
- 3%, мин. 250 руб. - за счет кредита, 1%, мин. 250 руб. - за счет собственных средств - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3% - за счет кредита, 0% - за счет собственных средств - на территории РФ
- 3%, мин. 250 руб. - за счет кредита, 1%, мин. 250 руб. - за счет собственных средств - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных - 1 000 000 руб. в месяц; комиссия за снятие сверх ежемесячного лимита - 5%
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно, услуга СМС-управление - 100 руб. в год;
- комиссия за запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%;
- штраф за нарушение сроков возврата кредита и/или уплаты начисленных по кредиту процентов - 36,5% годовых;
- плата за использование неразрешенного овердрафта - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 1 000 000 ₽
устанавливается индивидуально на основании анализа дохода клиента, максимальный размер кредитного лимита до 2-х чистых ежемесячных доходов
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 65 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- крупная сумма кредитного лимита;
- отсутствие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка на территории РФ;
- длительный льготный период;
- льготный период действует на покупки и снятие наличных
Минусы
- высокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
06.02.2019 10:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная карта с льготным периодом» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
- Адрес
- 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- Сайт
- www.bankorange.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 500-80-88 — единая справочная служба