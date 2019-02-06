Вход
Банк Оранжевый, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная карта с льготным периодом

Visa Classic — Банк Оранжевый
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 28% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 65 дней
  • годовое обслуживание 1 500 ₽
  • Visa Classic — Банк Оранжевый
  • Visa Classic — Банк Оранжевый
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 3% - за счет кредита, 0% - за счет собственных средств - на территории РФ
  • 3%, мин. 250 руб. - за счет кредита, 1%, мин. 250 руб. - за счет собственных средств - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН банка
  • 3% - за счет кредита, 0% - за счет собственных средств - на территории РФ
  • 3%, мин. 250 руб. - за счет кредита, 1%, мин. 250 руб. - за счет собственных средств - за пределами РФ
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3% - за счет кредита, 0% - за счет собственных средств - на территории РФ
  • 3%, мин. 250 руб. - за счет кредита, 1%, мин. 250 руб. - за счет собственных средств - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3% - за счет кредита, 0% - за счет собственных средств - на территории РФ
  • 3%, мин. 250 руб. - за счет кредита, 1%, мин. 250 руб. - за счет собственных средств - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных - 1 000 000 руб. в месяц; комиссия за снятие сверх ежемесячного лимита - 5%
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно, услуга СМС-управление - 100 руб. в год;
  • комиссия за запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%;
  • штраф за нарушение сроков возврата кредита и/или уплаты начисленных по кредиту процентов - 36,5% годовых;
  • плата за использование неразрешенного овердрафта - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 1 000 000 ₽
устанавливается индивидуально на основании анализа дохода клиента, максимальный размер кредитного лимита до 2-х чистых ежемесячных доходов
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 65 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • отсутствие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка на территории РФ;
  • длительный льготный период;
  • льготный период действует на покупки и снятие наличных
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
06.02.2019 10:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная карта с льготным периодом» в 2 городах России
2 296
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
Сайт
www.bankorange.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 5
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-80-88 — единая справочная служба