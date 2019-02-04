Обслуживание карты Тип карты

Visa Classic Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 890 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 50 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 50 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 60% от суммы кредитного лимита в день, до 100% в месяц Дополнительная информация штраф за пропуск платежа - 700 руб.;

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно с 3-го месяца;

конвертация - по курсу банка, комиссия 1,65% от суммы операции, совершенной за рубежом;

экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита от 15 000 до 600 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 27-32% годовых по операциям безналичной оплаты товаров и услуг, 39% годовых - на прочие операции от 27% до 39% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

4% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 23 до 67 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов

не требуется подтверждение дохода требуется для получения наиболее выгодных условий Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное получение кредитных средств в устройствах банка (льготный период на снятие не действует);

крупная сумма кредитного лимита;

возможно оформление без подтверждения дохода Минусы высокая процентная ставка;

крупный штраф за пропуск платежа Особые ограничения доход после налогообложения - от 25 000 руб.;

доставка карты курьером на территории РФ - бесплатно Дата актуализации 04.02.2019 09:39 Оформить карту 25 заявок за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.