требуется предоставление паспорта РФ и дополнительного документа на выбор: загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, полис ОМС;

по желанию заемщика предоставляются документы: справка 2-НДФЛ / справка по форме банка, копия свидетельства о регистрации автомобиля не старше 4 лет, загранпаспорт с отметкой о поездке за рубеж за последние 12 месяцев, копия полиса ДМС;

величина дохода заемщика — не менее 9 000 руб. в месяц