100 дней Standard
- ставка от 14,99% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 100 дней
- годовое обслуживание от 1 190 до 1 490 ₽
- Mastercard Standard
- технология 3D Secure
- чип
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
1 190 руб. при наличии кредитного предложения, 1 490 руб. для новых клиентов
0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 5,9%, мин. 500 руб.
0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 5,9%, мин. 500 руб.
0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 5,9%, мин. 500 руб.
0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 5,9%, мин. 500 руб.
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
- конвертация - по курсу ЦБ;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых на сумму просроченной задолженности;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров);
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 6 750 руб., выдача наличных - 5 400 руб.;
- карту можно оформить в магазине "Связной"
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
5% от суммы основного долга
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
требуется предоставление паспорта РФ и дополнительного документа на выбор: загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, полис ОМС;
по желанию заемщика предоставляются документы: справка 2-НДФЛ / справка по форме банка, копия свидетельства о регистрации автомобиля не старше 4 лет, загранпаспорт с отметкой о поездке за рубеж за последние 12 месяцев, копия полиса ДМС;
величина дохода заемщика — не менее 9 000 руб. в месяц
- не требуется
- постоянная
- длительный льготный период на покупки и снятие наличных;
- возможна выдача кредитной карты по двум документам;
- максимальный возраст заемщика не ограничен
- существенные санкции за просрочку платежа
- минимальные процентная ставка и стоимость обслуживания действуют только для льготных категорий заемщиков;
- доход заемщика - не менее 9 000 руб. в месяц;
- возможна доставка карты курьером
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.