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Ренессанс Кредит, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

MasterCard World — Ренессанс Кредит
Основные характеристики
  • ставка от 19,9% годовых
  • кредитный лимит до 200 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • Другое

программа Простые радости: начисление баллов за покупки, которые в дальнейшем можно обменивать на рубли из расчета 1 рубль = 1 бонус, а также использовать накопленные бонусы для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке из расчета 1 рубль = 2 бонуса:

начисление баллов:

  • 5% в категории "Бытовая техника и электроника" (с 1 по 28 февраля 2019 года); макс. 1 500 баллов;
  • 1% за прочие покупки

списание баллов:

  • до 20% от суммы чека, не более 1000 бонусов в категории "Косметика и Красота" (с 1 февраля по 2 марта 2019 года)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,9% + 290 руб.

Лимиты по операциям
лимит на снятие наличных может быть установлен банком в диапазоне от 0% до 100% от кредитного лимита, но не более 500 000 руб. в день и 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц; 
  • штраф за нарушение обязательств по кредиту - 20% годовых;
  • комиссия за конвертацию - 1% от суммы операции;
  • cash back до 30% за покупки в интернет-магазинах (необходимо зарегистрироваться на сайте партнера банка cashbackforce)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 3 000 до 200 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9% до 45,9%
19,9% годовых на безналичные операции, 45,9% годовых - на операции по снятию наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
мин. 600 руб.
Требования и документы
Возраст
от 24 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие платы за годовое обслуживание;
  • бонусная программа;
  • подтверждение дохода не требуется
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Особые ограничения
  • минимальный ежемесячный доход после налогообложения - 12 000 руб. для Москвы, 8 000 руб. для других регионов;
  • условия предоставления и обслуживания карты зависят от тарифного плана, устанавливаемого банком для каждого клиента индивидуально;
  • доп. документ на выбор: загранпаспорт, водительское удостоверение, именная банковская карта, диплом о среднем специальном или высшем образовании
Дата актуализации
01.02.2019 12:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 81 городе России
182 732
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Сайт
www.rencredit.ru
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Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба