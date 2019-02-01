Ренессанс Кредит, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
MasterCard World — Ренессанс Кредит
Основные характеристики
- ставка от 19,9% годовых
- кредитный лимит до 200 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- Другое
программа Простые радости: начисление баллов за покупки, которые в дальнейшем можно обменивать на рубли из расчета 1 рубль = 1 бонус, а также использовать накопленные бонусы для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке из расчета 1 рубль = 2 бонуса:
начисление баллов:
- 5% в категории "Бытовая техника и электроника" (с 1 по 28 февраля 2019 года); макс. 1 500 баллов;
- 1% за прочие покупки
списание баллов:
- до 20% от суммы чека, не более 1000 бонусов в категории "Косметика и Красота" (с 1 февраля по 2 марта 2019 года)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
2,9% + 290 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2,9% + 290 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
2,9% + 290 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2,9% + 290 руб.
Лимиты по операциям
лимит на снятие наличных может быть установлен банком в диапазоне от 0% до 100% от кредитного лимита, но не более 500 000 руб. в день и 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- штраф за нарушение обязательств по кредиту - 20% годовых;
- комиссия за конвертацию - 1% от суммы операции;
- cash back до 30% за покупки в интернет-магазинах (необходимо зарегистрироваться на сайте партнера банка cashbackforce)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 3 000 до 200 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9% до 45,9%
19,9% годовых на безналичные операции, 45,9% годовых - на операции по снятию наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
мин. 600 руб.
Требования и документы
Возраст
от 24 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие платы за годовое обслуживание;
- бонусная программа;
- подтверждение дохода не требуется
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Особые ограничения
- минимальный ежемесячный доход после налогообложения - 12 000 руб. для Москвы, 8 000 руб. для других регионов;
- условия предоставления и обслуживания карты зависят от тарифного плана, устанавливаемого банком для каждого клиента индивидуально;
- доп. документ на выбор: загранпаспорт, водительское удостоверение, именная банковская карта, диплом о среднем специальном или высшем образовании
Дата актуализации
01.02.2019 12:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 81 городе России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Сайт
- www.rencredit.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба