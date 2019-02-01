программа Простые радости : начисление баллов за покупки, которые в дальнейшем можно обменивать на рубли из расчета 1 рубль = 1 бонус, а также использовать накопленные бонусы для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке из расчета 1 рубль = 2 бонуса:

Лимиты по операциям

лимит на снятие наличных может быть установлен банком в диапазоне от 0% до 100% от кредитного лимита, но не более 500 000 руб. в день и 700 000 руб. в месяц