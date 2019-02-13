Стройлесбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Electron
Visa Electron — Стройлесбанк
Основные характеристики
- ставка 24% годовых
- кредитный лимит до 200 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Electron Non-Personalized
- Visa Electron
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%, мин. 390 руб.
- 3%, мин. 390 руб. в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%, мин. 390 руб.
- 3%, мин. 390 руб. в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
выдача наличных - до 100 000 руб. в день
Дополнительная информация
- можно оформить карту именную или неименную;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- штраф за нарушение сроков уплаты платежей - 20% годовых на сумму просроченной задолженности;
- плата за возникновение несанкционированной задолженности по счету -182,5% годовых;
- предоставление информации о доступном платежном лимите в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 200 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 20 до 60 лет
для женщин: от 20 до 55 лет
для женщин: от 20 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
- крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Особые ограничения
- трудовой стаж не менее 3 месяцев на последнем рабочем месте при наличии прописки в г. Тюмень, Тюменский район и не менее 6 месяцев при наличии прописки в Тюменской области
Дата актуализации
13.02.2019 13:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Electron» в 1 городе России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Тюмень
- Телефоны
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(3452) 56-60-26