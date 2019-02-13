Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Electron Non-Personalized

Visa Electron Технологические особенности моментальная выдача карты

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3%, мин. 390 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3%, мин. 390 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 390 руб.

3%, мин. 390 руб. в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 390 руб.

3%, мин. 390 руб. в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям выдача наличных - до 100 000 руб. в день Дополнительная информация можно оформить карту именную или неименную;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

штраф за нарушение сроков уплаты платежей - 20% годовых на сумму просроченной задолженности;

плата за возникновение несанкционированной задолженности по счету -182,5% годовых;

предоставление информации о доступном платежном лимите в банкоматах сторонних банков - 15 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 200 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 24% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 20 до 60 лет

для женщин: от 20 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;

крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;

требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты Особые ограничения трудовой стаж не менее 3 месяцев на последнем рабочем месте при наличии прописки в г. Тюмень, Тюменский район и не менее 6 месяцев при наличии прописки в Тюменской области Дата актуализации 13.02.2019 13:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.