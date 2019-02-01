Нейва, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
Visa Classic — Нейва
Основные характеристики
- ставка от 15,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание 1 080 ₽
- cash back до 1,5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
от 0,5 до 1,5%
при совершении покупок на сумму не менее 15 000 руб. предлагается на выбор один из следующих вариантов возврата средств:
- 0,5% от всех покупок (макс. - 1 000 руб. в месяц);
- 1,5% при совершении покупок в категории "АЗС" без ограничений по сумме выплаты;
- 1,5% (без ограничений по сумме) в категории "Рестораны, кафе" (с 1.02.19 г. по 28.02.19 г.)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 080 ₽
(90 руб. в месяц)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3,9% + 299 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
- 3,9% + 299 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3,9% + 299 руб - за счет кредита;
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3,9% + 299 руб - за счет кредита;
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
на территории РФ: до 300 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 500 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 100 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 250 000 руб. в сутки - безналичные операции
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 25 руб.;
- неустойка за технический овердрафт - 35% годовых, не менее 100 руб.;
- пени за пропуск платежа - 19,71%;
- конвертация - по курсам Банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 300 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15,9% до 29,9%
Погашение кредита
ежемесячно погашаются только проценты, в последние 3 месяца действия договора происходит погашение основного долга
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 18 до 60 лет
для женщин: от 18 до 55 лет
для женщин: от 18 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
справка 2-НДФЛ или справка о доходах по форме банка предоставляется по желанию клиента
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- оформление карты по паспорту
Минусы
- высокая стоимость годового обслуживания;
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
Дата актуализации
01.02.2019 13:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 13 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
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(343) 222-11-00