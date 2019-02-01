РЖД Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на премиальные поездки в поездах дальнего следования и "Сапсан" при наличии хотя бы одной транзакции по начислению баллов за фактически совершенную поездку за последние 2 года:

1 000 приветственных баллов при совершении первой покупки по карте в течение 45 дней с момента ее выпуска;

2 балла за каждые потраченные 30 руб. / 1 долл. / 0,8 евро;

1 балл за каждые 3,34 руб., потраченные на приобретение проездных документов / билетов в поездах / вагонах формирования ФПК и поездах "Сапсан"