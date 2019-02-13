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Универсальная Maestro

Mastercard Cirrus/Maestro — Проинвестбанк
Основные характеристики
  • ставка 18% годовых
  • кредитный лимит до 250 000  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание 200 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Maestro
Технологические особенности
  • чип
  • возможна привязка карты к Google Pay/Apple Pay
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
проценты начисляются на среднедневной остаток свыше 10 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
200 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (1% мин. 30 руб. - за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (1% мин. 30 руб. - за счет собственных средств)

Лимиты по операциям
150 000 руб. - в день; 300 000 руб. - в месяц
Дополнительная информация
  • бесплатное СМС-информирование;
  • запрос в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • плата за использование неразрешенного (технического) овердрафта - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 250 000 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
18%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 22 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

при сумме кредита свыше 150 000 рублей дополнительно предоставляется:документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество и квитанция об оплате коммунальных платежей за последний месяц либо свидетельство на авто и полис ОСАГО

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на карточном счете;
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах / кассах сторонних банков;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • отсутствие собственных банкоматов банка
Дата актуализации
13.02.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Универсальная Maestro» в 4 городах России
3 125
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
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Телефоны
(342) 270-00-32