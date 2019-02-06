Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) для Visa: Samsung Pay, Google Pay Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 1 788 ₽ (149 руб. в месяц) Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% + 490 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9% + 490 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 5,9% + 490 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 5,9% + 490 руб. Лимиты по операциям выдача наличных - до 150 000 руб. в сутки, 700 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование (полный пакет) - 59 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - первый запрос бесплатно, далее 45 руб.; пени за просрочку возврата кредита/уплаты процентов - единовременный штраф 700 руб. + неустойка 3% в день / 20% годовых; участие в дисконтных программах платежной системы Visa/Masterсard Standard

Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 700 000 ₽ Льготный период до 56 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 15% до 19,9% годовых - по безналичным операциям; от 24,9% до 34,9% годовых - на снятие наличных от 15% до 34,9% Погашение кредита платеж включает в себя оплату основного долга и начисленных процентов; определяется по формуле 1/26 от фактически установленного лимита кредитования + 200 руб. Требования и документы Возраст от 21 до 70 лет Подтверждение дохода не требуется банк при необходимости может затребовать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 1 месяца Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка по безналичным операциям;

крупная сумма кредитного лимита;

оформление карты по паспорту;

возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы от 1 месяца Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств;

высокая стоимость годового обслуживания;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

существенные санкции за просрочку платежа Дата актуализации 06.02.2019 11:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.