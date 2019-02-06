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Азиатско-Тихоокеанский Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Доступный плюс

Mastercard Standard — Азиатско-Тихоокеанский Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка от 15% годовых
  • кредитный лимит до 700 000  ₽
  • льготный период до 56 дней
  • годовое обслуживание 1 788 ₽
  • Mastercard Standard — Азиатско-Тихоокеанский Банк
  • Visa Classic — Азиатско-Тихоокеанский Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • для Visa: Samsung Pay, Google Pay
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 788 ₽

(149 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9% + 490 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9% + 490 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

5,9% + 490 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

5,9% + 490 руб.

Лимиты по операциям
выдача наличных - до 150 000 руб. в сутки, 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование (полный пакет) - 59 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - первый запрос бесплатно, далее 45 руб.;
    • пени за просрочку возврата кредита/уплаты процентов - единовременный штраф 700 руб. + неустойка 3% в день / 20% годовых;
    • участие в дисконтных программах платежной системы Visa/Masterсard Standard
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 700 000 ₽
Льготный период
до 56 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15% до 34,9%
от 15% до 19,9% годовых - по безналичным операциям; от 24,9% до 34,9% годовых - на снятие наличных
Погашение кредита
платеж включает в себя оплату основного долга и начисленных процентов; определяется по формуле 1/26 от фактически установленного лимита кредитования + 200 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется

банк при необходимости может затребовать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 1 месяца
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка по безналичным операциям;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • оформление карты по паспорту;
  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы от 1 месяца
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • высокая стоимость годового обслуживания;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • существенные санкции за просрочку платежа
Дата актуализации
06.02.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Доступный плюс» в 108 городах России
11 426
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба