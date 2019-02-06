Азиатско-Тихоокеанский Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Доступный плюс
Mastercard Standard — Азиатско-Тихоокеанский Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка от 15% годовых
- кредитный лимит до 700 000 ₽
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 1 788 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- для Visa: Samsung Pay, Google Pay
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 788 ₽
(149 руб. в месяц)
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9% + 490 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9% + 490 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
5,9% + 490 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
5,9% + 490 руб.
Лимиты по операциям
выдача наличных - до 150 000 руб. в сутки, 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование (полный пакет) - 59 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - первый запрос бесплатно, далее 45 руб.;
- пени за просрочку возврата кредита/уплаты процентов - единовременный штраф 700 руб. + неустойка 3% в день / 20% годовых;
- участие в дисконтных программах платежной системы Visa/Masterсard Standard
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 700 000 ₽
Льготный период
до 56 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15% до 34,9%
от 15% до 19,9% годовых - по безналичным операциям; от 24,9% до 34,9% годовых - на снятие наличных
Погашение кредита
платеж включает в себя оплату основного долга и начисленных процентов; определяется по формуле 1/26 от фактически установленного лимита кредитования + 200 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
банк при необходимости может затребовать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 1 месяца
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка по безналичным операциям;
- крупная сумма кредитного лимита;
- оформление карты по паспорту;
- возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы от 1 месяца
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- высокая стоимость годового обслуживания;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- существенные санкции за просрочку платежа
Дата актуализации
06.02.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Доступный плюс» в 108 городах России
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 775-88-88 — единая справочная служба