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Diners Club Exclusive

Diners Club «Diners Club Exclusive Card» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • карта рассрочки
  • ставка от 28,5% годовых
  • кредитный лимит до 1 500 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 25 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Diners Club
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Карта рассрочки

покупки на сумму от 1 000 руб. можно перевести (в мобильном банке или по звонку) в рассрочку сроком на 3, 6 или 12 месяцев. под 0% годовых

Бонусы
  • Другое

бонусная программа Diners Club Rewards: начисление баллов за покупки по карте, которые можно использовать для возмещения расходов на путешествия и посещение ресторанов по курсу 1 балл=0,5 руб. (0,02 долл. или 0,015 евро):

  • 1 балл за каждые 50 руб. (1,5 доллара США или 1 евро) любых покупок
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
25 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9% + 299 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9% + 299 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9% + 299 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9% + 299 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно ;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • программы Diners Club Dining Collection и Diners Club Hotels Collection (элитный статус, скидки и специальные предложения в ресторанах и отелях по всему миру);
  • Diners Club Lounges - посещение более 630 бизнес-залов по всему миру;
  • страхование во время путешествий - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28,5% до 49%
28,5% / 39% / 49% годовых
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется

требуется паспорт и дополнительный документ из списка на сайте банка

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатные СМС-информирование, консьерж-сервис, страхование путешественников;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • бонусные и дисконтные программы
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты;
  • льготный период только на покупки;
  • высокая процентная ставка
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты курьером по Москве
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
05.02.2019 10:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Diners Club Exclusive» в 85 городах России
101 090
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
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Телефоны
(495) 748-07-48