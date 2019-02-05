Обслуживание карты Тип карты

Diners Club Технологические особенности технология 3D Secure

чип Карта рассрочки покупки на сумму от 1 000 руб. можно перевести (в мобильном банке или по звонку) в рассрочку сроком на 3, 6 или 12 месяцев. под 0% годовых Бонусы Другое бонусная программа Diners Club Rewards: начисление баллов за покупки по карте, которые можно использовать для возмещения расходов на путешествия и посещение ресторанов по курсу 1 балл=0,5 руб. (0,02 долл. или 0,015 евро): 1 балл за каждые 50 руб. (1,5 доллара США или 1 евро) любых покупок Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 25 000 ₽ Выпуск и годовое обслуживание 350 $ со 2-го года: 350 долл. Выпуск и годовое обслуживание 300 € со 2-го года: 300 евро Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% + 299 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% + 6,5 долл. Снятие наличных в ПВН банка 4,9% + 6,5 долл. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% + 6,5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% + 6,5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 33 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% + 5 евро Снятие наличных в ПВН банка 4,9% + 5 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% + 5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% + 5 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 27 000 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, без комиссии;

неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно ;

СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;

программы Diners Club Dining Collection и Diners Club Hotels Collection (элитный статус, скидки и специальные предложения в ресторанах и отелях по всему миру);

Diners Club Lounges - посещение более 630 бизнес-залов по всему миру;

страхование во время путешествий - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита до 1 500 000 ₽ Размер кредитного лимита до 45 000 $ Размер кредитного лимита до 40 000 € Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28,5% / 39% / 49% годовых от 28,5% до 49% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 25% / 35% / 45% годовых от 25% до 45% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 25% / 35% / 45% годовых от 25% до 45% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

10% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется требуется паспорт и дополнительный документ из списка на сайте банка Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатные СМС-информирование, консьерж-сервис, страхование путешественников;

подтверждение дохода не требуется;

бонусные и дисконтные программы Минусы высокая стоимость обслуживания карты;

льготный период только на покупки;

высокая процентная ставка Особые ограничения бесплатная доставка карты курьером по Москве Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Дата актуализации 05.02.2019 10:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.