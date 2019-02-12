ИК Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
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Visa Classic — ИК Банк
Основные характеристики
- ставка от 23,99% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 45 дней
- годовое обслуживание 600 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
600 ₽
(50 руб. в месяц)
Снятие наличных в банкоматах банка
5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
5%, мин. 150 руб. (в рамках акции до 30.06.2019 г., при первом снятии средств с карты банк возвращает комиссию за снятие)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 5%, мин. 300 руб.
- 5%, мин. 150 руб. - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
5%, мин. 300 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- комиссия за образование технической задолженности по операциям - 35% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 45 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23,99% до 26,99%
23,99% годовых - процентная ставка по наличным операциям, 26,99% годовых - процентная ставка по безналичным операциям
Погашение кредита
размер минимального ежемесячного платежа зависит от суммы кредитного лимита
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка;
- крупная сумма кредитного лимита
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств;
- наличие крупной комиссии за снятие кредитных средств;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Дата актуализации
12.02.2019 12:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Лидер» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
- Адрес
- 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 238-03-39