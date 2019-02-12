Обслуживание карты Тип карты

Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 600 ₽ (50 руб. в месяц) Снятие наличных в банкоматах банка 5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН банка 5%, мин. 150 руб. (в рамках акции до 30.06.2019 г., при первом снятии средств с карты банк возвращает комиссию за снятие) Снятие наличных в банкоматах других банков 5%, мин. 300 руб.

5%, мин. 150 руб. - в банкоматах банка Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 5%, мин. 300 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

комиссия за образование технической задолженности по операциям - 35% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 500 000 ₽ Льготный период до 45 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 23,99% годовых - процентная ставка по наличным операциям, 26,99% годовых - процентная ставка по безналичным операциям от 23,99% до 26,99% Погашение кредита размер минимального ежемесячного платежа зависит от суммы кредитного лимита Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 60 лет

для женщин: от 21 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка;

крупная сумма кредитного лимита Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств;

наличие крупной комиссии за снятие кредитных средств;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Дата актуализации 12.02.2019 12:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.