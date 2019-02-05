бонусная программа Membership Rewards: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем обмениваются на вознаграждения из каталога программы - электронику, бытовую технику, подарочные сертификаты, походы в рестораны и т. д., на участие в программах лояльности авиакомпаний и отелей:

30 000 приветственных баллов при безналичном обороте от 500 000 руб. / 8 000 долл. / 7 000 евро за первые 3 месяца с момента активации карты;

1 бонусный балл за каждые потраченные 40 руб. / 0,6 долл. / 0,5 евро (баллы удваиваются во 2-м полугодии при безналичном обороте в первые 6 месяцев от 1 500 000 руб. / 25 000 долл. / 20 000 евро)