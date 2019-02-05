The Platinum Card
- ставка от 23% годовых
- кредитный лимит до 1 500 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 25 000 ₽
- бонусная программа
- ставка от 18,9% годовых
- кредитный лимит до 25 000 $
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 500 $
- бонусная программа
- ставка от 18,9% годовых
- кредитный лимит до 20 000 €
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 380 €
- бонусная программа
- American Express Platinum
- технология 3D Secure
- чип
- Для путешествий
- Другое
бонусная программа Membership Rewards: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем обмениваются на вознаграждения из каталога программы - электронику, бытовую технику, подарочные сертификаты, походы в рестораны и т. д., на участие в программах лояльности авиакомпаний и отелей:
- 30 000 приветственных баллов при безналичном обороте от 500 000 руб. / 8 000 долл. / 7 000 евро за первые 3 месяца с момента активации карты;
- 1 бонусный балл за каждые потраченные 40 руб. / 0,6 долл. / 0,5 евро (баллы удваиваются во 2-м полугодии при безналичном обороте в первые 6 месяцев от 1 500 000 руб. / 25 000 долл. / 20 000 евро)
со 2-го года: 0 / 25 000 руб.
плата не взимается при достижении оборота в торгово-сервисных предприятиях на сумму 2 000 000 руб. за предыдущий год
со 2-го года: 0 / 500 долл.
плата не взимается при достижении оборота в торгово-сервисных предприятиях на сумму 33 000 долл. за предыдущий год
со 2-го года: 380 евро
плата не взимается при достижении оборота в торгово-сервисных предприятиях на сумму 28 000 евро за предыдущий год
2,9%, мин. 299 руб.
2,9%, мин. 299 руб.
- 2,9%, мин. 299 руб.;
- 0% при снятии от 100 долл. / евро за рубежом
2,9%, мин. 299 руб.
2,9%, мин. 6,5 долл.
2,9%, мин. 6,5 долл.
2,9%, мин. 6,5 долл.
2,9%, мин. 6,5 долл.
2,9%, мин. 5 евро
2,9%, мин. 5 евро
2,9%, мин. 5 евро
2,9%, мин. 5 евро
- конвертация - по внутреннему курсу банка, без комиссии;
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- неустойка за пропуск платежа - 2 500 руб. / 42 долл. / 35 евро;
- неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов мира для основного держателя по программе Priority Pass;
- 2 дополнительные карты - бесплатно;
- скидки до 30% по программам American Express Selects и "Клуб скидок";
- страхование выезжающих за рубеж - бесплатно
- операции оплаты товаров и услуг
10% от суммы задолженности
- не требуется
требуется паспорт и дополнительный документ из списка на сайте банка
- не требуется
- постоянная
- бесплатное СМС-информирование;
- подтверждение дохода не требуется;
- привилегии для путешественников
- высокая стоимость годового обслуживания;
- высокая процентная ставка на операциям выдачи наличных
- бесплатная доставка карты по Москве
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 748-07-48