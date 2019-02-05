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Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка

The Platinum Card

American Express Platinum Card — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • ставка от 23% годовых
  • кредитный лимит до 1 500 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 25 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • American Express Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • Для путешествий
  • Другое

бонусная программа Membership Rewards: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем обмениваются на вознаграждения из каталога программы - электронику, бытовую технику, подарочные сертификаты, походы в рестораны и т. д., на участие в программах лояльности авиакомпаний и отелей:

  • 30 000 приветственных баллов при безналичном обороте от 500 000 руб. / 8 000 долл. / 7 000 евро за первые 3 месяца с момента активации карты;
  • 1 бонусный балл за каждые потраченные 40 руб. / 0,6 долл. / 0,5 евро (баллы удваиваются во 2-м полугодии при безналичном обороте в первые 6 месяцев от 1 500 000 руб. / 25 000 долл. / 20 000 евро)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
25 000 ₽

со 2-го года: 0 / 25 000 руб.

плата не взимается при достижении оборота в торгово-сервисных предприятиях на сумму 2 000 000 руб. за предыдущий год

Снятие наличных в банкоматах банка

2,9%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2,9%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2,9%, мин. 299 руб.;
    • 0% при снятии от 100 долл. / евро за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков

2,9%, мин. 299 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по внутреннему курсу банка, без комиссии;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • неустойка за пропуск платежа - 2 500 руб. / 42 долл. / 35 евро;
  • неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов мира для основного держателя по программе Priority Pass;
  • 2 дополнительные карты - бесплатно;
  • скидки до 30% по программам American Express Selects и "Клуб скидок";
  • страхование выезжающих за рубеж - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23% до 39%
23% годовых - на операции по оплате товаров и услуг, 39% годовых - на снятие наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется

требуется паспорт и дополнительный документ из списка на сайте банка

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • привилегии для путешественников
Минусы
  • высокая стоимость годового обслуживания;
  • высокая процентная ставка на операциям выдачи наличных
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты по Москве
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
05.02.2019 10:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «The Platinum Card» в 85 городах России
102 441
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
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Телефоны
(495) 748-07-48